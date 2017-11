Share this post :

Tempat penampungan batu bara. - Bloomberg/Andrew Harrer

Bisnis.com, JAKARTA – Harga batu bara kembali ditutup melemah pada perdagangan hari kedua kemarin, Selasa (14/11/2017), meski pada saat yang sama harga minyak mentah berhasil menguat.

Pada perdagangan Selasa (14/11), harga batu bara untuk kontrak Januari 2018, kontrak teraktif di bursa komoditas Rotterdam, ditutup melemah 2,34% atau 2,15 poin di US$89,75/metrik ton.

Harga batu bara kembali ditutup melemah di hari kedua setelah pada perdagangan Senin (13/11), harga batu bara ditutup turun tipis 0,05% atau 0,05 poin ke level US$91,90/metrik ton.

Sejalan dengan harga batu abra, harga minyak mentah ditutup melemah menyusul kenaikan tak terduga pada persediaan minyak mentah di Amerika Serikat (AS).

Harga minyak West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Desember diperdagangkan di US$55,14 per barel pada pukul 4.38 sore waktu setempat, setelah pada perdagangan Selasa (14/11) berakhir di posisi 55,70 per barel di New York Mercantile Exchange.

Adapun harga minyak Brent untuk pengiriman Januari pada perdagangan Selasa ditutup melemah 95 sen di US$62,21 per barel di ICE Futures Europe exchange yang berbasis di London.

Bursa minyak di New York melemah dalam perdagangan after market, setelah data yang dirilis American Petroleum Institute (API) menunjukkan kenaikan stok minyak mentah AS sebesar 6,51 juta barel pekan lalu.

Angka tersebut akan menjadi yang terbesar sejak Maret, jika data yang dirilis Energy Information Administration (EIA) hari ini waktu setempat mengonfirmasikannya.

Laporan API juga menunjukkan peningkatan stok bensin sebesar 2,4 juta barel pekan lalu, sedangkan persediaan di Cushing turun 1,8 juta barel.

“Hal itu akan sedikit meredam prospek bullish. Saya berasumsi bahwa ekspor minyak mentah tetap sangat rendah untuk pekan kedua berturut-turut,” ujar Kyle Cooper, Direktur riset IAF Advisors, seperti dikutip dari Bloomberg, Rabu (15/11/2017).

Pergerakan harga batu bara kontrak Januari 2018 di bursa Rotterdam

Tanggal US$/MT 14 November 89,75 (-2,34%) 13 November 91,90 (-0,05%) 10 November 91,95 (+1,04%) 9 November 91,00 (-0,22%) 8 November 91,20 (-0,60%)

Sumber: Bloomberg