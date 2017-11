Ilustrasi - Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia mematok kurs tengah hari ini, Kamis (9/11/2017), di posisi Rp13.514 per dolar AS.

Bank Indonesia menetapkan kurs tengah di Rp13.514 per dolar AS, terapresiasi 0,07% atau 10 poin dari posisi Rp13.524 pada Rabu (8/11).

Kurs jual ditetapkan di Rp13.582 per dolar AS, sedangkan kurs beli berada di Rp13.446 per dolar AS. Selisih antara kurs jual dan kurs beli adalah Rp136.

Sementara itu, pergerakan mata uang di Asia terpantau bervariasi terhadap dolar AS.

Penguatan terbesar terhadap dolar AS dialami won Korea Selatan yang menguat 0,15%, disusul peso Filipina dengan 0,07%.

Di sisi lain, yen Jepang mengalami pelemahan terdalam sebesar 0,11%, diikuti renminbi China dengan 0,06%.

Nilai tukar rupiah juga mengalami pelemahan sebesar 0,01% atau 1 poin ke Rp13.515 per dolar AS pada pukul 11.26 WIB.

Adapun indeks dolar AS, yang mengukur kekuatan greenback terhadap sejumlah mata uang utama dunia, terpantau naik 0,04% atau 0,040 poin ke level 94,906 pada pukul 11.19 WIB.

Sebelumnya indeks dolar dibuka dengan penguatan 0,05% di level 94,912, setelah pada Rabu (8/11) ditutup turun 0,05% di posisi 94,866.

Kurs Transaksi Bank Indonesia (Rupiah)

9 November 13.514 8 November 13.524 7 November 13.504 6 November 13.529 3 November 13.500

Sumber: Bank Indonesia