Bisnis.com, JAKARTA -Harga emas comex dalam perdagangan hari ini kembali bergerak di zona merah.
Pagi tadi, spot comex dibuka melemah 1,60 poin atau 0,12% di level US$1.282,10 per troy ounce.
Adapun pelemahan berlanjut hingga pukul 08.34 WIb, sebesar 2,90 poin atau 0,23% ke level US$1.280.80 per troy ounce.
Pergerakan harga emas hari ini berkisar US$1.280,50-US$1.283,10 per troy ounce.
Simak pergerakan harga emas secara live hari ini di Bisnis.com
Pukul 11.52 Wib, Spot Turun 0,60 poin atau 0,05% ke level US$1.283,10 per troy ounce
Pukul 10.09 Wib, Spot Turun 2 Poin ke level US$1.281,70 per troy ounce
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