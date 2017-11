Ilustrasi minyak WTI - Reuters

Bisnis.com, JAKARTA - Harga minyak mentah Indonesia (Indonesia crude price/ICP) untuk periode Oktober naik US$1,55 per barel menjadi US$54,02 per barel dari periode sebelumnya US$52,47 per barel.

Dikutip dari laman resmi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Senin (6/11/2017), harga minyak mentah menunjukkan tren penaikan. Begitu pula dengan jenis SLC yang menyentuh US$54,71 per barel atau naik US$1,54 per barel dari semula US$53,17 per barel pada September.

Naiknya harga minyak Oktober dipengaruhi beberapa faktor. Dari sisi harga minyak acuan, empat acuan juga mengalami penaikan.

Pertama, Dated Brent naik US$1,32 per barel dari US$56,05 per barel menjadi US$57,36 per barel. Kedua, Brent (ICE) naik US$2,13 per barel dari US$55,51 per barel menjadi US$57,65 per barel. Ketiga, WTI (Nymex) naik US$1,72 per barel dari US$49,88 per barel menjadi US$51,59 per barel. Keempat, basket OPEC naik US$ 1,92 per barel dari US$53,44 per barel menjadi US$55,36 per barel.

Dari segi proyeksi permintaan, mengacu pada publikasi yang diterbitkan negara pengekspor minyak (Organization of the Petroleum Exporting Countries/OPEC), permintaan diperkirakan bakal naik. Dari publikasi tersebut, permintaan minyak mentah diperkirakan naik 1,45 juta barel per hari (bph).

Di sisi lain, berdasarkan laporan EIA (Energy Information Administration) Amerika Serikat, tingkat stok distillate fuel oil, gasolin dan minyak mentah komersial AS selama Oktober 2017 menurun dibandingkan dengan September 2017.

Adapun, stok distillate fuel oil AS pada akhir Oktober 2017 lebih rendah 6,2 juta barel dibandingkan dengan stok pada akhir September 2017.

Kemudian, stok gasolin AS pada akhir Oktober 2017 lebih rendah 2,0 juta barel dibandingkan dengan stok pada akhir September 2017. Lalu, untuk stok minyak mentah komersial AS akhir Oktober 2017 lebih rendah 7,7 juta barel dibandingkan dengan stok pada akhir September 2017.

Faktor lain yang juga mempengaruhi yakni proyeksi pertumbuhan ekonomi yang direvisi naik menjadi 3,5%.

Lalu, tensi geopolitik di Irak Kurdistan yang membuat Pemerintah Irak mulai melanjutkan pemompaan minyak dari sebuah ladang di Avana-Kirkuk yang disengketakan, namun dari lapangan yang lain belum beroperasi normal.

Khusus Asia Pasifik, peningkatan harga minyak mentah juga dipengaruhi beberapa hal. Pertama, mengacu pada Laporan Bank Dunia, dalam kajian ekonomi terbaru untuk wilayah Asia Timur dan Pasifik telah direvisi naik sehingga masing-masing menjadi 6,4% dan 6,2% untuk 2017 dan 2018.

Kedua, dari publikasi OPEC, terdapat peningkatan permintaan minyak dari Korea Selatan dan Jepang.