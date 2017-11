Ilustrasi - Bisnis

Berikut ini laporan Live pergerakan kurs rupiah terhadap dolar AS yang diperbarui perkembangannya setiap jam sejak pembukaan sampai dengan penutupan pasar spot.

Laporan live ini diupdate terus selama pasar berjalan dengan interval waktu tertentu, di mana akan terpantau pada bagian bawah berita dengan susunan keterangan waktu berwarna merah.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berakhir melemah pada perdagangan hari Senin (6/11/2017) di saat indeks dolar melemah tipis.

Rupiah ditutup melemah 26 poin atau 0,19% ke level Rp13.524 per dolar AS setelah dibuka juga dengan pelemahan 0,39% atau 47 poin ke level Rp13.5645 per dolar AS.

Bagaimana pergerakan kurs pada hari ini, Selasa (7/11/2017). Ikuti laporannya di Bisnis.com.

08:52 WIB

Pukul 08.50 WIB: Spot Menguat 16 Poin ke 13.508

Nilai tukar rupiah menguat 16 poin atau 0,12% ke Rp13.508 per dolar AS seiring pergerakan IHSG pada pembukaan perdagangan hari ini, Selasa (7/11/2017).

07:56 WIB

Pukul 08.00 WIB: Spot Dibuka Menguat 29 Poin di 13.495

Pergerakan nilai tukar rupiah dibuka menguat 29 poin atau 0,21% di Rp13.495 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Selasa (7/11/2017).