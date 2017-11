Share this post :

Harga emas - Reuters

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas comex dalam perdagangan hari ini dibuka menguat 1,50 poin atau 0,12% di level US$1.270,70 per troy ounce.

Namun, pada pukul 07.57, spot berbalik melemah 0,40 poin atau 0,03% ke level US$1.268,80 per troy ounce.

Harga emas bergerak di level US$1.269,30-US$1.271,40 per troy ounce.

Akhir pekan lalu, kontrak emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange berakhir turun ke tingkat terendah dalam hampir tiga bulan pada Jumat (Sabtu pagi WIB), karena data ekonomi AS yang mengalahkan konsensus mendorong dolar AS lebih kuat.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember, turun 8,90 dolar AS atau 0,7 persen, menjadi ditutup pada 1.269,20 dolar AS per ounce.

Laporan bulanan ketenagakerjaan AS menunjukkan bahwa ekonomi menambah lapangan pekerjaan untuk Oktober lebih sedikit daripada yang diperkirakan, dan tingkat pengangguran turun menjadi 4,1 persen pada Oktober dari 4,2 persen, upah turun satu sen menjadi 26,53 dolar AS per jam. Sementara itu, indeks jasa-jasa ISM naik ke level tertinggi 12 tahun pada Oktober.