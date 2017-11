Karyawan melintas di dekat monitor pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (11/9). - ANTARA/Sigid Kurniawan

Bisnis.com, JAKARTA - Sinarmas Sekuritas memperkirakan IHSG bergerak mixed dengan kecenderungan melemah dalam transaksi hari ini.

Tim analis Sinarmas Sekuritas menyebutkan secara teknikal indeks hari Senin (6/11), IHSG diprediksi bergerak di kisaran 5986-6060.

Sementara itu, mereka merekomendasikan saham Top Buy: INTP, ICBP, LSIP BoW: BBTN

Bursa AS ditutup menguat pada perdagangan Jumat (3/11). Nilai tukat rupiah terhadap dolar AS di pasar spot, Senin (6/11), melemah 47 poin setara 0,35% di level Rp13.545 per dolar AS.

Penguatan rupiah kemungkinan ditopang oleh harga minyak yang stabil yang terjadi saat sebagian besar mata uang Asia melemah.

Dari dalam negeri, Badan Pusat Statistik (BPS) hari ini akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2017. Prediksi pertumbuhan ekonomi kuartal III-2017 sebesar 5,06% ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang berada di angka 4,95%-4,99% (YoY).

Konsumsi ini dikonfirmasi oleh peningkatan pertumbuhan penjualan mobil penumpang, peningkatan impor barang konsumsi, serta perbaikan penjualan ritel. Pemerintah sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri untuk tahun ini sebesar 5,2% dalam APBN Perubahan (APBN-P) 2017.