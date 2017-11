Karyawan mengamati papan elektronik yang menampilkan pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) di gedung Bursa Efek Indonesia Jakarta, Senin (9/10). - JIBI/Dwi Prasetya

Bisnis.com, JAKARTA - Oso Securities memprediksi IHSG akan bergerak melemah terbatas di level 5.981-6.052.

Analis tim Oso Securities menyebutkan secara teknikal stochastic bergerak ke area overbought, RSI berada dalam area overbought dan histogram MACD positif. IHSG hari ini kami prediksikan melemah terbatas di kisaran 5,981-6,052.

Economic & Industry News

· Mendag Ancam Negara Uni Eropa Bahwa Indonesia Akan Hentikan Impor Bubuk Susu Jika Terus Kampanye Negatif Mengenai CPO

· Inggris Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 0.5% Guna Menurunkan Tingkat Inflasi

· Sinyal OPEC Dalam Kebijakan Pembatasan Pasokan Dorong Penguatan Harga Minyak

· Pencatatan Obligasi Korporasi Capai Rp 123 T Dengan 80 Emisi Dari 54 Emiten

Corporates News

· Hingga Kuartal III 2017 Laba Bersih ULTJ Naik 17,28% Menjadi Rp 640,81 Miliar Dari Sebelumnya Rp 546,39 Miiar

· GIAA Menyiapkan Strategi Untuk Mengurangi Kerugian Di Tahun 2017 Menjadi US$ 215 Juta Dari Sebelumnya US$ 222,03 Juta

· ZINC Optimis Target Pendapatan 2017 Sebesar Rp 380 Miliar Dapat Tercapai Akibat Harga Seng Dan Timbal Yang Naik

· GMFI Berencana Membuka Hanggar Baru Di Korea Selatan, Dubai Dan Australia

· BIPI Akan Terbitkan Private Placement Sebanyak 3,65 Miliar Saham Dengan Harga Rp 86 Per lembar Saham

· KINO Berkerja Sama Dengan Perusahaan Thailand Malee Group Untuk Membentuk Dua Perusahaan Joint Venture

· Obligasi INDY Tercatat Oversubribed Hingga 6,1 Kali Dengan Total Mencapai US$ 3,5 Miliar

· Hingga Kuartal III 2017 APOL Mencatatkan Kerugian Sebesar Rp 142,59 Miliar Dari Sebelumnya Memperoleh Laba Rp 19,21 Miliar

· PLIN Akan Membagikan Dividen Senilai Rp 210 Per Saham Pada 21 November 2017

· ERAA Targetkan Total Penjualan 2017 Sebesar Rp 23 Triliun Dari Saat Ini Sebesar Rp 15,65 Triliun

· BBCA Melakukan Kerja Sama Dengan PT Ecart Webportal Indonesia Untuk Memberikan Kredit Pinjaman Kepada Seller Lazada