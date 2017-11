Share this post :

BUrsa Asia - Reuters

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah bursa saham di Asia bergerak positif pada awal perdagangan hari ini, Jumat (3/11/2017), saat investor mencermati kabar terbaru terkait rencana pemangkasan pajak di Amerika Serikat (AS) serta menjelang rilis laporan data pekerjaan AS.

Indeks S&P/ASX 200 Australia menguat 0,4% pada pukul 9.30 pagi waktu Hong Kong (pukul 8.30 WIB), sedangkan indeks Kospi Korea Selatan dan indeks Hang Seng Hong Kong masing-masing naik 0,1%.

Surplus transaksi berjalan Korea Selatan melebar pada September ke level tertingginya sekaligus membantu reli won yang telah membawa mata uang tersebut menuju performa terkuatnya sejak Juli.

Sementara itu, harga bitcoin menyentuh rekor baru menembus US$7.000 sebelum kemudian mengikis kenaikannya. Dengan tiadanya aktivitas pasar Jepang karena libur hari ini, mungkin hanya ada sedikit arah pergerakan dalam perdagangan Asia.

Dilansir Bloomberg, sejumlah ekonom memprediksi bahwa jumlah pekerjaan AS akan mengalami rebound pada bulan Oktober setelah pada September terbebani oleh dampak badai.

Pada akhir perdagangan Kamis (2/11), indeks S&P 500 di bursa Wall Street berakhir flat saat investor mencermati dampak rencana pajak yang diusung kubu Republik dalam parlemen AS, yang mencakup penurunan tarif pajak perusahaan menjadi 20% dari 35%.

Di sisi lain, dolar AS bergerak menuju pelemahan mingguannya dan imbal hasil obligasi AS turun pada perdagangan Kamis setelah Presiden Donald Trump menegaskan bahwa Gubernur Federal Reserve Jerome Powell menjadi pilihannya untuk memimpin bank sentral AS tersebut.

Hari ini Trump memulai perjalanannya ke Asia yang direncanakan akan berlangsung selama 11 hari. Dilansir Reuters, Trump akan berangkat dari Hawaii, pemberhentian pertama dalam perjalanannya ke Asia di mana dia akan mengunjungi Jepang, Korea Selatan, China, Vietnam, dan Filipina.

Ini akan menjadi tur Asia terpanjang yang dilakukan oleh seorang presiden AS dalam lebih dari 25 tahun. Tujuan perjalanannya adalah untuk meningkatkan dukungan internasional dalam upaya menghadapi persenjataan nuklir Korea Utara.

“Presiden menyadari bahwa kita kehabisan waktu (untuk menangani Korea Utara) dan akan meminta semua negara untuk berbuat lebih banyak,” jelas penasihat keamanan nasional Gedung Putih, H.R. McMaster, kepada awak media dalam sebuah briefing, seperti dikutip dari Reuters.