Bisnis.com, JAKARTA - Oso Securities mengestimasi IHSG diprediksikan bergerak melemah di kisaran 6,012 - 6,012.
Secara teknikal IHSG false break up candle yang merupakan pola reversal bearish. Harga sempat mencapai level tertinggi di
level 6.082 dan setelah itu IHSG berbalik melemah ke level 6,031.
Harga Stochastic dead cross, RSI bergerak bearish dan
momentum bearish divergence pada stohastic yang merupakan indikasi kuat pelemahan atau sinyal sell on strength.
"IHSG diprediksikan bergerak melemah di kisaran 6,012 - 6,012," tulis riset merek.
Berikut saham-saham berpotensi menguat yaitu : AKRA, ASII, BBTN, CPIN, EXCL, HOKI , JPFA, LPPF, MIKA dan ROTI.
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