Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio (ketiga kiri), didampingi jajaran direksi BEI menyampaikan sambutan terkait tembusnya indeks harga saham gabungan (IHSG) menyentuh level 6.000 untuk pertama kalinya sepanjang sejarah pada perdagangan di Jakarta, Rabu (25/10). - JIBI/Dedi Gunawan

Bisnis.com, JAKARTA— Indeks harga saham gabungan (IHSG) gagal mempertahankan relinya untuk mencetak rekor baru lagi pada akhir perdagangan hari ini, Kamis (2/11/2017).

IHSG ditutup di zona merah dengan pelemahan 0,12% atau 7,04 poin di level 6.031,11, setelah dibuka dengan penguatan 0,23% atau 13,88 poin di level 6.052,03.

Adapun pada perdagangan Rabu (1/11), IHSG berakhir menguat 0,54% atau 32,36 poin di level 6.038,15, level penutupan tertinggi sepanjang masa.

Berhasil memperpanjang rekor barunya di awal perdagangan bahkan sempat menyentuh level tertinggi intraday di level 6.082,23, tenaga IHSG terpantau mengendur mulai awal sesi II hingga akhirnya berbalik ke zona merah.

Pelemahan IHSG pada penutupan perdagangan hari ini sekaligus mengakhiri reli yang dialami dua hari berturut-turut sebelumnya. Sepanjang perdagangan hari ini, IHSG bergerak di kisaran 6.031,11 – 6.082,23.

Dari 564 saham yang diperdagangkan hari ini, sebanyak 135 saham menguat, 200 saham melemah, dan 229 saham stagnan.

Lima dari sembilan indeks sektoral IHSG berakhir di zona merah, dipimpin sektor konsumen (-1,46%) dan perdagangan (-1,18%). Adapun empat sektor lainnya berakhir di zona hijau dipimpin sektor infrastruktur yang menguat 1,06%.

Berbanding terbalik dengan IHSG, indeks Bisnis-27 berhasil melanjutkan relinya untuk perdagangan hari keempat berturut-turut setelah ditutup dengan kenaikan 0,18% atau 0,97 poin di 536,45.

Bersama IHSG, mayoritas bursa saham lainnya di Asia Tenggara terpantau terkoreksi dengan indeks SE Thailand (-0,17%), indeks FTSE Malay KLCI (-0,17%), dan indeks FTSE Straits Time Singapura (-0,41%). Adapun indeks PSEi Filipina menguat 1,80%.

Di kawasan Asia lainnya, penguatan dua indeks saham acuan Jepang mampu berlanjut pada akhir perdagangan hari kedua berturut-turut, meski pada saat yang sama nilai tukar yen menguat terhadap dolar AS.

Reli indeks saham Kospi Korea Selatan berakhir pada perdagangan hari ini, sejalan dengan pelemahan 403 saham.

Indeks Shanghai Composite ditutup melemah 0,37% atau 12,60 poin di level 3.383,31, setelah pada perdagangan Rabu (1/11) dapat berakhir menguat 0,08% di posisi 3.395,91.

Di sisi lain, indeks CSI300 di Shenzhen yang berisi saham-saham bluechip mampu berakhir di zona hijau dengan kenaikan 0,01% atau 0,51 poin di level 3.997,13, setelah dibuka dengan pelemahan 0,06% atau 2,53 poin di posisi 3.994,09.

Sementara itu, pergerakan indeks saham Hang Seng Hong Kong berakhir di zona merah pada perdagangan hari ini, seiring dengan keresahan pasar global di tengah penantian investor atas sejumlah agenda utama di Amerika Serikat (AS).

Para investor bersikap hati-hati menjelang pengumuman pemimpin baru bank sentral AS The Federal Reserve serta undang-undang perpajakan di parlemen AS.

“Ada beberapa unsur ketidakpastian tentang undang-undang pajak AS dan pemimpin baru The Fed, ini berpengaruh pada pasar AS, meskipun saham di Asia tampak cukup tangguh hari ini,” kata Ayako Sera, ekonom pasar senior di Sumitomo Mitsui Trust, seperti dikutip dari Reuters.



“Namun, tidak mengherankan jika sejumlah investor menggunakan ketidakpastian tersebut sebagai alasan untuk mengambil keuntungan setelah kenaikan kuat baru-baru ini,” lanjutnya.

Analis Indosurya Sekuritas, William Surya Wijaya menjelaskan pola pergerakan IHSG yang telah bergeser rentang konsolidasinya ke arah yang lebih atas, masih terlihat memiliki kemampuan besar untuk kembali menggeser ke arah yang lebih tinggi dengan peluang akan dapat kembali mencetak rekor baru lagi.

Hal itu, tentunya dapat didorong oleh harapan kembalinya capital inflow yang dapat membanjiri IHSG dalam beberapa waktu ke depan.

Saham-saham penekan IHSG:

Kode (%) HMSP -2,50 RIMO -25,00 UNVR -1,06 UNTR -2,07

Saham-saham pendorong IHSG:

Kode (%) BMRI +2,46 TLKM +2,03 BBRI +1,59 BBCA +0,70

Sumber: Bloomberg