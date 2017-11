Bursa Kospi - Reuters

Bisnis.com, JAKARTA – Reli indeks saham acuan Korea Selatan ditutup tergelincir pada perdagangan hari ini, Kamis (2/11/2017), sejalan dengan pelemahan 403 saham.

Indeks Kospi ditutup melemah 0,40% atau 10,11 poin di level 2.546,36, setelah dibuka dengan kenaikan 0,15% atau 3,87 poin di posisi 2.560,34.

Adapun pada perdagangan Rabu (1/11), Kospi ditutup menguat 1,31% atau 33,04 poin di level 2.556,47. Pelemahan Kospi hari ini mengakhiri reli yang dibukukan empat hari perdagangan berturut-turut sebelumnya.

Sebanyak 284 saham menguat, 403 saham melemah, dan 74 saham stagnan dari 761 saham yang diperdagangkan di indeks Kospi pada akhir perdagangan hari ini.

Sejumlah saham terpantau menekan pergerakan Kospi, di antaranya Lotte Confectionery Co. Ltd./New (-4,44%), Jeil Pharmaceutical Co. Ltd. (-2,05%), dan Hyundai Contsuction Equipment Co. Ltd. (-0,81%).

Di sisi lain, saham Orion Corp./Republic of Korea dan Miwon Specialty Chemical Co. Ltd./New yang masing-masing menguat 2,37% dan 0,18% berada di antara deretan saham yang bergerak positif dan membatasi pelemahan Kospi.

Sementara itu, nilai tukar won mempertahankan apresiasinya untuk hari keempat berturut-turut setelah ditutup menguat meski hanya sebesar 0,05 poin di 1.114,31 per dolar AS. Pada perdagangan Rabu (1/11) won berakhir menguat 0,53% di level 1.114,36.

Pergerakan Indeks KOSPI

Tanggal Level Perubahan 2/11/2017 2.546,36 -0,40% 1/11/2017 2.556,47 +1,31% 31/10/2017 2.523,43 +0,86% 30/10/2017 2.501,93 +0,21% 27/10/2017 2.496,63 +0,64%

Sumber: Bloomberg