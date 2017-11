Share this post :

Pengunjung beraktivitas di dekat layar papan elektronik yang menampilkan indeks harga saham gabungan (IHSG) di kantor PT Bursa Efek Indonesia di Jakarta, Senin (23/10). - JIBI/Dedi Gunawan

Bisnis.com, JAKARTA - Binaartha Securities memproyeksikan IHSG berpotensi menuju ke area resistance pada level 6049 dan 6059.

Analis Muhammad Nafan Aji Gusta mengatakan IHSG* ditutup menguat 0.54% di level 6038.146 pada 1 November 2017. Berdasarkan daily pivot dari Bloomberg, support pertama dan kedua berada pada level 6018.013 dan 5997.881.

Sementara itu, resistance pertama dan kedua berada pada level 6048.634 dan 6059.123. Berdasarkan indikator daily, MACD berada di area positif. Sementara itu, Stochastic berada di area overbought dan RSI masih berada di area netral.

Saat ini, terlihat pola white closing marubozu candle yang mengindikasikan adanya potensi bullish continuation.

"Dengan demikian, IHSG akan berpotensi menuju ke area resistance pada level 6049 dan 6059," tulisnya dalam riset.

Adapun sejumlah rekomendasi saham yang dapat menjadi pertimbangan investor, antara lain sebagai berikut.

*BJTM, Daily (690) (RoE: 19.19%; PER: 6.97x; PBV: 1.34x; Beta: 1.9):* Saat ini, harga bertahan di area garis tengah dari bollinger dan terdapat bullish homing pigeon candlestick pattern yang mengindikasikan adanya potensi stimulus beli.“Akumulasi Beli” pada area level 680 – 690, dengan target harga jangka pendek secara bertahap di level 700, 720 dan 755. Support: 670.

*BSDE, Daily (1725) (RoE: 11.27%; PER: 10.76x; PBV: 1.22x; Beta: 2.07):* Saat ini, harga bertahan di atas garis bawah dari bollinger dan terdapat pola bullish homing pigeon candlestick pattern yang mengindikasikan adanya potensi stimulus beli. “Buy on Weakness” pada area level 1710 – 1720,dengan target harga secara bertahap di level 1770, 1830 and 2065. Support: 1695.

*ELSA, Daily (308) (RoE: 1.02%; PER: 81.31x; PBV: 0.83x; Beta: 0.44):* Saat ini, harga bertahan di atas garis bawah dari bollinger dan terdapat pola bullish harami candlestick pattern yang mengindikasikan adanya potensi stimulus beli. “Akumulasi Beli” pada area level 302 – 308, dengan target harga secara bertahap di level 318, 342 dan 450.

Support: 282.

*ICBP, Daily (8850) (RoE: 21.04%; PER: 24.33x; PBV: 5.10x; Beta: 1.17):* Saat ini, harga bertahan di atas garis tengah dari bollinger dan terlihat pola a bullish pin bar candle yang mengindikasikan adanya potensi stimulus beli. “Akumulasi Beli” pada area level 8750 – 8850, dengan target harga secara bertahap di level 8950, 9225 dan 9600.

Support: 8625.

*INDF, Daily (8200) (RoE: 9.96%; PER: 15.98x; PBV: 1.59x; Beta: 1.02):* Saat ini, harga bertahan di atas garis bawah dari bollinger dan terdapat pola bullish homing pigeon candlestick pattern yang mengindikasikan adanya potensi stimulus beli. “Akumulasi Beli” pada area level 8150 – 8200, dengan target harga secara bertahap di level 8525, 8700, 8800 dan 9200. Support: 8150 & 7925.

*WIKA, Daily (1950) (RoE: 6.67%; PER: 20.33x; PBV: 1.35x; Beta: 1.67):* Saat ini, harga bertahan di atas garis tengah dari bollinger dan terlihat pola bullish spinning top candle yang mengindikasikan adanya potensi stimulus beli. “Akumulasi Beli” pada area level 1940 – 1950, dengan target harga secara bertahap di level 1990, 2110, 2280 dan 2500. Support: 1865.