Bisnis.com, JAKARTA – Harga batu bara kembali ditutup menguat pada akhir perdagangan hari ketiga berturut-turut, Selasa (31/10/2017).

Pada perdagangan Selasa, harga batu bara untuk kontrak Januari 2018, kontrak teraktif di bursa komoditas Rotterdam, ditutup menguat 1,76% atau 1,60 poin di US$86/metrik ton.

Harga batu bara kontrak Januari 2018 menguat untuk hari ketiga setelah pada perdagangan sebelumnya ditutup menguat 0,55% atau 0,5 poin ke level US$91,50/metrik ton.

Sejalan dengan batu hitam, harga minyak mentah menguat menyusul laporan industri yang menunjukkan jumlah persediaan minyak mentah dan bensin AS merosot pekan lalu.

Harga minyak WTI untuk pengiriman Desember diperdagangkan di US$54,59 per barel di New York Mercantile Exchange pada pukul 4.36 sore waktu setempat, setelah berakhir di posisi 54,38 per barel pada perdagangan Selasa (31/10).

Harga minyak Brent untuk pengiriman Desember ditutup naik 47 sen di US$61,37 per barel di ICE Futures Europe exchange yang berbasis di London. Adapun kontrak Januari berakhir naik 35 sen di US$60,94 per barel.

Bursa minyak mentah menguat dalam perdagangan after market di New York setelah data dari American Petroleum Institute (API) menunjukkan stok minyak mentah AS turun sebesar 5,09 juta barel pekan lalu, sedangkan pasokan bensin turun 7,7 juta.

Angka penurunan stok bensin tersebut akan menjadi yang terbesar sejak awal September jika laporan itu dikonfirmasikan oleh laporan Energy Information (EIA) yang dirilis hari ini waktu setempat.

“Itu adalah angka yang besar. Tentu saja, apa yang EIA selanjutnya akan tunjukkan dapat berbeda secara signifikan. Namun jika hasilnya mendekati, itu akan menjadi kelanjutan tren yang sangat bullish [terhadap pasar minyak],” ujar Kyle Cooper, direktur riset di IAF Advisors, seperti dikutip dari Bloomberg, Rabu (1/11/2017).

Pergerakan harga batu bara kontrak April 2018 di bursa Rotterdam

Tanggal US$/MT 31 Oktober 92,75 (+1,76%) 30 Oktober 91,15 (+0,55%) 27 Oktober 90,65 (+0,89%) 26 Oktober 89,85 (-0,55%) 25 Oktober 90,35 (+0,67%)

Sumber: Bloomberg