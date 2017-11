Share this post :

Model memegang uang rupiah kertas, - JIBI/Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA — Berikut adalah pergerakan harga rupiah sepanjang hari ini mulai dari pembukaan hingga penutupan yang disajikan secara langsung.

Nilai tukar rupiah kembali ditutup menguat pada perdagangan hari ini, Selasa (31/10/2017).

Rupiah ditutup menguat 0,14% atau 19 poin di Rp13.563 per dolar AS, setelah dibuka dengan kenaikan 0,15% atau 20 poin di Rp13.582.

Sepanjang perdagangan hari ini, rupiah bergerak di kisaran Rp13.541 – Rp13.580 per dolar AS.

Penguatan rupiah ini terjadi di tengah pergerakan dolar AS yang sempat tertekan terhadap yen Jepang setelah investor bersikap hati-hati menyusul berita penyelidikan atas dugaan campur tangan Rusia dalam pemilu AS tahun lalu, yang menuduh manajer kampanye mantan presiden Donald Trump.

Nilai tukar dolar AS terhadap yen Jepang terpantau menguat 0,07% atau 0,08 poin ke level 113,26 yen per dolar AS setelah sempat tertekan hingga level 112,98 hari ini.

Sementara itu, berdasarkan data Bloomberg, indeks dolar AS yang mengukur kekuatan kurs dolar AS terhadap sejumlah mata uang utama terpantau menguat 0,07% atau 0,069 poin ke 94,629 pada pukul 17.02 WIB.

Rupiah menguat di saat mata uang lain di kawasan Asia juga terapresiasi, dengan penguatan tertajam dialami oleh won Korea Selatan yang naik 0,4%, disusul renminbi China yang menguat 0,26%.

10:19 WIB

Pukul 10.12 WIB: Spot Melemah 22 Poin

Nilai tukar rupiah di pasar spot melemah 22 poin atau 0,16% ke level Rp13.585 per dolar AS.

09:05 WIB

Pukul 08.55 WIB: Spot Melemah 25 Poin

Nilai tukar rupiah di pasar spot melemah 0,18% atau 25 poin ke level Rp13.588 per dolar AS.

08:06 WIB

Pk 8.00 WIB: Spot Dibuka Melemah 8 Poin

NIlai tukar rupiah di pasar spot dibuka melemah 8 poin atau 0,06% ke level Rp13.571 per dolar AS.