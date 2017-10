Karyawan memantau pergerakan harga saham di kantor Mandiri Sekuritas, Jakarta, Rabu (11/10). - JIBI/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA - IHSG ditutup menguat sebesar 0.5% dengan pola candle bearish disertai.

Tim analis Oso Securities menyebutkan stochastic bergerak di area oversold, RSI netral dan MACD bergerak positif.

"IHSG hari ini diprediksikan berpeluang melemah dengan pelemahan terbatas dikisaran 5,981- 6,030," tulis mereka dalam riset.

Economic & Industry News

· BI Merilis Jumlah Dana Kredit Yang Disalurkan Perbankan Akhir September 2017 Sebesar Rp 4,569.9 Triliun Tumbuh 9.4% (YoY)

· BI Proyeksi Inflasi Oktober 2017 Berada Di Level 0,09% Lebih Tinggi Dari Proyeksi Sebelumnya Di Level 0.08%

· BI Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV 2017 Di Level 5,34% (Yoy)

· Spekulasi Pemangkasan Produksi Bagi Negara OPEC Berhasil Menguatkan Harga Minyak Mentah Dunia

Corporates News

· PT Panca Budi Idaman Akan Melakukan IPO Sebanyak 738,8 Juta Saham Dengan Kisaran Harga Rp 810 – Rp 1.160 Per Saham

· Hinggga Kuartal III 2017 DSNG Mencatatkan Kenaikan Laba Bersih Hingga Rp 412,4 Miliar Naik Signifikan Dari Sebelumnya Rp 17,3 Miliar

· Hingga Kuartal III 2017 ACES Mencatatkan Kenaikan Laba Bersih Sebesar 19,03% Menjadi Rp 4,18 Triliun Dari Sebelumnya Rp 3,51 Triliun

· Hingga September 2017 BYAN Mencatatkan Kenaikan Laba Bersih Sebesar US$ 215,43 Juta Dari Sebelumnya Merugi US$ 8,67 Juta

· Hingga Kuartal III 2017 KLBF Mencatatkan Kenaikan Penjualan Sebesar 4,96% Menjadi Rp 15,09 Triliun Dari Sebelumnya Rp 14,36 Triliun

· Hingga Kuartal III 2017 GGRM Berhasil Mencatatkan Kenaikan Laba Bersih Sebesar 17,74% Menjadi Rp 5,41 Triliun Dari Sebelumnya Rp 4,60 Triliun

· Hingga Kuartal III 2017 INDF Mencatatkan Kenaikan Pendapatan Sebesar 6,5% Menjadi Rp 53,12 Triliun Dari Sebelumnya Rp 49,87 Triliun

· Hingga Kuartal III 2017 ICBP Mencatatkan Kenaikan Pendapatan Sebesar 3,6% Menjadi Rp 27,43 Triliun Dari Sebelumnya Rp 26,47 Triliun

· Hingga September 2017 MBAP Mencatatkan Kenaikan Laba Bersih Sebesar 212,15% Menjadi US$ 54,84 Juta Dari Sebelumnya US$ 17,57 Juta

· Hingga Kuartal III 2017 ERAA Berhasil Mencatatkan Kenaikan Laba Bersih Sebesar 6,81% Menjadi Rp 222,68 Miliar Dari Sebelumnya Rp 190,36 Miliar