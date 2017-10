Karyawati beraktivitas di kantor Bank Dunia, di Jakarta, Senin (9/10). - JIBI/Dwi Prasetya

Bisnis.com, JAKARTA—Harga komoditas energi masih berpeluang memanas sekitar 4% pada 2018 setelah melonjak 28% pada tahun ini seiring dengan pemangkasan produksi oleh sejumlah produsen utama.



Dalam laporan bertajuk Commodity Market Outlook Oktober 2017, Bank Dunia menuliskan harga komoditas energi yang mencakup minyak mentah, gas alam, dan batu bara naik 4% year on year (yoy) pada 2018. Adapun pada tahun ini, harga memanas 28% yoy.



Ekonom Senior Bank Dunia dan penulis utama Commodity Markets Outlook John Baffes menuturkan, harga komdoitas energi mulai pulih akibat permintaan yang stabil dan turunnya pasokan. Namun hal ini akan banyak tergantung pada apakah produsen minyak tetap berupaya melanjutkan penurunan produksi.



Harga minyak mendapat sentimen positif dari upaya pengurangan produksi yang dilakukan 22 negara yang tergabung dalam anggota Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan juga non-OPEC. Periode perjanjian berlaku pada Januari 2017—Maret 2018, tetapi dapat diperpanjang sesuai kesepakatan.



Namun, kegagalan untuk memperbarui kesepakatan tersebut dapat mendinginkan harga minyak. Selain itu, prospek pasokan minyak akibat gangguan politik di sejumlah negara, seperti Libya, Nigeria, Venezuela, dan wilayahj Kurdi di Irak Utara cenderung berubah-ubah. Sentimen ini memicu fluktuasi harga.



“Kegagalan untuk memperbarui kesepakatan perpanjangan pemangkasan produksi OPEC dan non-OPEC, serta peningkatan pasokan minyak shale di Amerika Serikat dapat menurunkan harga,” papar Baffes dalam siaran resmi, seperti dikutip Bisnis.com.



Oleh karena itu, Bank Dunia memangkas proyeksi rerata harga minyak pada tahun ini menjadi US$53 per barel dari estimasi sebelumnya sebesar US$55 per barel. Kendati demikian, harga masih meningkat 23,83% yoy dibandingkan 2016 sebesar US$42,8 per barel.



Adapun pada 2018, rerata harga minyak mentah melanjutkan tren kenaikan menuju US$56 per barel, turun dari estimasi sebelumnya US$60 per barel. Dalam jangka panjang, harga cenderung memanas setiap tahunnya.



Paling Hot

Batu bara diperkirakan menjadi komoditas energi yang mengalami pertumbuhan paling hot dibandingkan lainnya. Rerata harga batu hitam pasokan Australia pada 2017 diprediksi memanas 29,44% yoy menjadi US$85 per ton dari sebelumnya US$65,9 per ton.



Menurut Bank Dunia, tren memanasnya harga batu bara sudah dimulai pada 2016 setelah tahun sebelumnya hanya mencapai rerata US$57,5 per ton. Faktor utama yang menopang nilai jual ialah kebijakan National Development and Reform Commission (NDRC) China.



Pada tahun lalu, NDRC mengurangi hari kerja produsen batu bara di Negeri Panda menjadi 276 hari per tahun dari sebelumnya 330 hari per tahun untuk mengurangi pasokan hingga 16% dan mengangkat harga menuju 500 yuan—570 yuan (sekitar US$66—US$75) per ton. Setelah harga bergerak tinggi, China melonggarkan peraturan pada November 2016.



Meskipun demikian, NDRC masih melakukan pengontrolan secara ketat untuk mengurangi kelebihan suplai dan keamanan tambang. Inspeksi impor di pelabuhan juga ditingkatkan dalam menilai kualitas batu bara.



“Kebijakan di Tiongkok diantisipasi menjadi faktor penting yang menentukan tren pasar batubara di masa depan,” papar Baffes.



China merupakan produsen sekaligus konsumen batu bara terbesar di dunia. Pada 2016, negara itu menghasilkan 1,69 miliar ton ekuivalen minyak bumi (Btoe) dari total global sebesar 3,66 Btoe. Adapun volume penyerapannya mencapai 1,89 Btoe dari keseluruhan global sejumlah 3,73 Btoe.



Namun demikian, dalam jangka panjang pasar batu bara menghadapi sentimen negatif dari berkurangnya permintaan akibat upaya pengurangan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, pada 2018 rerata harga mulai merosot 17,65% yoy menuju US$70 per ton.



Sementara itu, harga gas alam sudah meningkat 26% yoy hingga kuartal III/2017. Sentimen utama yang mendorong ialah meningkatnya permintaan.



Pada 2018, harga gas alam akan semakin memanas menjadi US$3,12 per MMBTU dari tahun ini senilai US$3per MMBTU, karena kuatnya permintaan Paman Sam, peningkatan ekspor, dan volume produksi yang stagnan. Adapun pada tahun lalu, harga rerata harga terjerembab di posisi US$2,49 per MMBTU.