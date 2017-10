Share this post :

Harga emas berjangka naik di Divisi COMEX New York Mercantile Exchange. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Kontrak emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange berakhir menguat (Selasa pagi WIB), didukung pelemahan dolar AS menjelang pertemuan Federal Reserve minggu ini.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember, naik 5,90 dolar AS atau 0,46 persen, menjadi ditutup pada 1.277,70 dolar per ounce.

Indeks dolar AS melemah 0,3 persen menjadi 94,598 pada pukul 18.20 GMT.

Indeks dolar AS yang melacak greenback terhadap sejumlah mata uang utama ini, naik ke tingkat tertinggi dalam lebih dari tiga bulan pada Jumat (27/10), karena semakin banyak tanda-tanda muncul untuk kemajuan dalam pemotongan pajak yang dijanjikan Presiden Trump, sebuah faktor yang telah mendukung mata uang AS reli dan mendorong saham-saham ke rekor tertinggi, sehingga menekan harga emas.

Akhir pekan ini, para pedagang akan mengawasi Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) yang akan mengadakan pertemuan bulanan terakhirnya sebelum kenaikan tingkat suku bunga yang diperkirakan secara luas di Desember.

Kenaikan suku bunga dapat berimplikasi terhadap dolar AS, yang biasanya mendapat dukungan dari keputusan kebijakan The Fed yang "hawkish".

Taruhan terakhir para investor memberi peluang 97 persen kemungkinan kenaikan suku bunga pada Desember, menurut data dari CME Group.

Sedangkan untuk logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember naik 9,5 sen atau 0,57 persen, menjadi ditutup pada 16,847 dolar AS per ounce.

Platinum untuk penyerahan Januari bertambah 8,1 dolar AS atau 0,89 persen, menjadi menetap di 922,70 dolar AS per ounce.

10:35 WIB

Pukul 10.23 Wib, Spot Turun 1,30 Poin

Pukul 10.23 Wib, Spot Turun 1,30 Poin atau 0,10% ke level US$1.276,40 per troy ounce

09:38 WIB

Pukul 09.24 Wib, Spot Turun 1,60 Poin

Pukul 09.24 Wib, Spot Turun 1,60 Poin atau 0,08% ke level US$1.276,70 per troy ounce.

Pagi tadi, emas dibuka melemah 0,10 poin atau 0,01% di level US$1.277,60 per troy ounce.

Adapun pergerakan harga emas hari ini berkisar US$1.275,80-US$1.278,50 per troy ounce.