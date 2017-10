Share this post :

Seorang pria melintas di sekitar papan elektronik pergerakan saham di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (23/10). - ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA - IHSG diperkirakan bergerak mixed dengan kecenderungan melemah. Secara teknikal indeks hari Selasa (31/10), diprediksi bergerak di kisaran 5935-5980.

Bursa AS ditutup melemah pada perdagangan Senin (30/10) sehubungan dengan akan dirilisnya laporan ketenagakerjaan AS untuk periode Oktober dan pengumuman terkait pemimpin The Fed berikutnya oleh Presiden Donald Trump.

Dari dalam negeri, data inflasi Oktober yang akan dirilis kemungkinan mampu menopang laju indeks. Pelaku pasar memperkirakan data inflasi tersebut masih berada dalam kategori stabil.

Selanjutnya, kompetisi antar-operator di bisnis layanan data semakin ketat setelah lelang spektrum di frekuensi 2.300 MHz dan 2.100 MHz rampung.

Kementerian Komunikasi dan Informatika kemarin (30/10) mengumumkan Indosat (ISAT) dan PT Hutchinson 3 Indonesia keluar sebagai peserta dengan penawaran tertinggi dalam lelang spektrum frekuensi 2,1 GHz.

Harga penawaran lelang spektrum adalah Rp 423 miliar. Dengan hasil lelang spektrum yang dimenangkan oleh ISAT dan Hutchinson 3 akan membuat persaingan harga antar industri telekom.

Hal tersebut dapat membuat data yield turun dan menggerus profitabilitas perusahaan terutama bagi ISAT dan EXCL yang memiliki pasar yang sama.

Di samping itu, PTPP di kuartal III-2017 membukukan pendapatan sebesar Rp 31,9 triliun, naik 26,27%, sedangkan laba besih yang dibukukan naik sebesar 74,91% menjadi Rp 990 miliar.

Terkait dengan INDF, perusahaan berhasil mencatakan penjualan pada kuartal III-2017 sebesar Rp 53,1 triliun, naik 6.5% yoy. Laba bersih yang dicatatkan sebesar Rp 3.3 triliun, naik 1.1% yoy.

Rekomendasi saham Sinarmas Sekuritas hari ini Top Buy: PTBA BoW: BNGA, ASII, SMRA