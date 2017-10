Share this post :

Pengunjung beraktivitas di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (17/10).

Bisnis.com, JAKARTA - Mega Capital Ekuritas memprediksi IHSG akan bergerak melemah terbatas dalam transaksi hari ini.

Tim analis Mega Capital Sekuritas menyebutkan IHSG Turun 0.02%.* IHSG gagal mempertahankan reboundnya hingga akhir perdagangan Senin kemarin, dengan ditutup turun 1.20 poin ke level 5,974. Empat dari sembilan indeks sektoral berakhir di zona merah, dipimpin sektor konsumer (-1.01%) dan infrastruktur (-0.43%). Lima sektor lainnya menguat dipimpin sektor aneka industri (+0.98%). Investor asing mencatatkan net buy sebesar Rp933.18 miliar.

Bursa saham lainnya di wilayah Asia Tenggara mayoritas ditutup menguat, kecuali indeks FTSE Straits Time Singapura yang melemah 0.39%. Di kawasan Asia lainnya, indeks Kospi naik 0.21%, Nikkei 225 naik 0.01%, Hang Seng melemah 0.36%, dan Shanghai Composite melemah 0.77%.

Pasar saham AS ditutup di zona merah. Ketiga indeks acuan Wall Street melemah setelah DPR AS berencana menerapkan pemotongan pajak perusahaan secara bertahap. Indeks DJIA turun 0.36%, S&P 500 turun 0.32%, dan Nasdaq turun 0.03%. DPR AS tengah mempertimbangkan realisasi penurunan tarif pajak korporasi secara bertahap, sehingga pemangkasan pajak menjadi 20% baru akan terjadi pada tahun 2022 mendatang. Meski demikian masih ada harapan sentimen positif dari laporan kinerja emiten.

• Penjualan ARNA Naik 15%

• Laba AKRA Naik 28.3%

• PTPP Akan Realisasikan Capex Rp 6.7 Triliun

• MTDL Bangun Gudang Baru Senilai Rp 113 Miliar

• ACST Bukukan Pendapatan Rp 1.94 Triliun

• OKAS Peroleh Pinjaman USD 2 Juta

7:36:12

IHSG 5974.077 (-0.02%)

Nikkei 22011.67 (0.01%)

Hangseng 28336.19 (-0.36%)

FTSE 100 7487.81 (-0.23%)

Xetra Dax 13229.57 (0.09%)

Dow Jones 23348.74 (-0.36%)

Nasdaq 6698.963 (-0.03%)

S&P 500 2572.83 (-0.32%)

Pagi ini bursa regional mixed, IHSG fluktuatif melemah terbatas (5,945 -6,000)

Oil Price USD/barel 60.9 (-0.1%)

Gold Price USD/Ounce 1277.23 (0.38%)

Nickel-LME (US$/ton) 11630.5 (0.73%)

Tin-LME (US$/ton) 19557 (-2.26%)

CPO Malaysia (RM/ton) 2806 (0.72%)

Coal EUR (US$/ton) 93.1 (0.98%)

Coal NWC (US$/ton) 91.1 (0.16%)

Exchange Rate (Rp/US$) 13584 (0%)

Telkom (TLK) 4073

Trading Ideas (disclaimer):

Trd. Buy: INCO, TP 2,980-3,020, SL 2,850

Trd. Buy: BRPT, TP 2,110-2,150, SL 1,980

Trd. Buy: PTBA, TP 11,825-12,050, SL 11,150

S o S: WSKT, BF 2,070, BB 2,260

S o S: WIKA, BF 1,930, BB 2,080