Ilustrasi - Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas comex pagi hari ini mampu mempertahankan penguatannya pagi ini.

Pagi ini, emas dibuka naik 2,50 poin atau 0,20% di level US$1.274,30 per troy ounce.

Penguatan masih berlanjut pada pukul 08.29 WIb, dimana spot naik 0,80 poin atau 0,06% ke level US$1.272,60 per troy ounce.

Adapun pergerakan harga emas hari ini berkisar US$1.271,50-US$1.274,90 per troy ounce.

Harga emas comex pada akhir pekan kemarin juga menguat terdongkrak krisis di Catalonia Spanyol.

Kontrak emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange ditutup menguat Jumat (Sabtu pagi WIB), karena krisis integritas yang kian mendalam di Spanyol mendorong permintaan terhadap aset-aset "safe haven".

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember, naik 2,20 dolar AS atau 0,17 persen, menjadi ditutup pada 1.271,80 dolar AS per ounce.

Anggota parlemen di wilayah Catalan, Spanyol, pada Jumat (27/10) memilih untuk memisahkan diri dari Madrid. Langkah sepihak tersebut digambarkan sebagai "kejahatan" oleh Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy, yang segera mengumumkan untuk membubarkan parlemen lokal dan meminta pemilihan daerah di Catalonia pada 21 Desember.

Krisis di Spanyol memicu daya tarik "safe haven" dan harga emas berjangka terdorong lebih tinggi.

Namun, kenaikan emas dibatasi oleh saham-saham AS yang positif dan dolar yang kuat.