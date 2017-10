Karyawan berkomunikasi di dekat papan elektronik yang menampilkan pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (12/10). - JIBI/Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA - Mega Capital Sekuritas memproyeksikan IHSG bergerak fluktuatif melemah terbatas mengekor pelemahan bursa regional.

Tim analis Mega Capital menyebutkan dalam sepekan terakhir, IHSG naik +0.77% ke level 5,975. IHSG juga sempat mencapai rekor tertinggi baru dan menembus level 6,000. Sektor pertambangan (+4.56%) mengalami kenaikan terbesar sedangkan aneka industri (-0.82%) mengalami koreksi terbesar.

Dari dalam negeri, ekspektasi kinerja kuartal III 2017 serta persetujuan DPR terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2018 menjadi katalis penggerak indeks. Dari eksternal, terdapat sentimen penguatan bursa global yang didukung oleh perkembangan reformasi pajak AS. Untuk year to date, IHSG mencatatkan kenaikan sebesar +12.8% dengan total penjualan asing mencapai IDR 18.4 triliun.

Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Jumat dengan indeks S&P 500 naik 0.81%, Nasdaq naik +2.2% dan mencatatkan rekor tertinggi baru, dan Dow naik 0.14%. Kenaikan indeks dipicu oleh rilis laporan keuangan yang melampaui ekspektasi dari tiga perusahaan teknologi terbesar di dunia yaitu Amazon, Microsoft dan Alphabet serta rilis data ekonomi yang positif. Departemen Perdagangan AS merilis laporan yang menyebutkan GDP AS meningkat 3% year-on-year pada kuartal III 2017, lebih tinggi dari konsensus pasar 2.5%.

• UNTR Target Jual 3,200 Unit Alat Berat

• Laba Bersih SIDO Naik +8.08%

• SIMP Bukukan Penjualan Rp12,23 Triliun

• BSDE Mencatatkan Marketing Sales Rp 4.8 Triliun

• ITMG Lanjutkan Akuisisi Tambang

• SRIL Peroleh Laba dari Penjualan Ekspor

7:39:50

IHSG 5975.281 (-0.34%)

Nikkei 22008.45 (1.24%)

Hangseng 28438.85 (0.84%)

FTSE 100 7505.03 (0.25%)

Xetra Dax 13217.54 (0.64%)

Dow Jones 23434.19 (0.14%)

Nasdaq 6701.263 (2.2%)

S&P 500 2581.07 (0.81%)

Pagi ini bursa regional menguat, IHSG fluktuatif melemah terbatas (5,945 -6,000)

Oil Price USD/barel 60.69 (0.17%)

Gold Price USD/Ounce 1272.39 (0.32%)

Nickel-LME (US$/ton) 11546 (-1.45%)

Tin-LME (US$/ton) 20010 (0.15%)

CPO Malaysia (RM/ton) 2786 (0.04%)

Coal EUR (US$/ton) 92.25 (1.1%)

Coal NWC (US$/ton) 97.1 (0.73%)

Exchange Rate (Rp/US$) 13618 (0%)

Telkom (TLK) 4091

Trading Ideas (disclaimer):

S o S: CTRA, BF 1,150-1,135, BB 1,255

B o W: SRIL, TP 384-390, SL 360

B o W: MEDC, TP 825-850, SL 740

S o S: PGAS, BF 1,585-1,540, BB 1,755

S o S: SMGR, BF 10,475-10,350, BB 11,100