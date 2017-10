Petugas memeriksa uang di cash center'Plaza Mandiri, Jakarta, Senin (15/5). - Antara/Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA—Kurs rupiah mencapai posisi Rp13.630 per dolar AS berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) hari ini, Jumat (27/10/2017).

Data yang diterbitkan BI pagi ini terpantau menempatkan Jisdor di Rp13.630 per dolar AS, turun 70 poin dari posisi Rp13.560 pada Kamis (26/10/2017).

Pada saat yang sama, pergerakan nilai tukar rupiah di pasar spot pada pukul 10.38 WIB terpantau melesu 39 poin atau 0,39% ke Rp13.626 per dolar AS. Hari ini, rupiah bergerak di dalam rentang Rp13.608—Rp13.651 per dolar AS.

Dikutip dari riset Valbury Asia Futures hari ini, Head of Research Gain Capital James Chen menyebutkan mata uang dolar AS (indeks dolar AS/ DXY) menanjak akibat merosotnya euro (EUR).

Sentimen yang menekannya ialah rencana European Central Bank (ECB) memperpanjang pembelian obligasi sampai 2018, sehingga memudarkan harapan soal kenaikan suku bunga.

Sementara itu, Federal Reserve mengumumkan rencananya untuk normalisasi aset sebesar US$4,5 trilliun. Faktor internal AS dan pelemahan EUR membuat DXY menanjak.

Pada penutupan perdagangan Kamis (26/10/2017), DXY naik 0,901 poin atau 0,96% menuju 94,162. Adapun pada hari ini pukul 8.00 WIB, indeks naik 0,196 poin atau 0,21% menuju 94,808. Ini menjadi level tertinggi sejak 17 Juli 2017 di posisi 95.128.

Dalam waktu dekat, pelaku pasar akan memantau rilis data Produk Domestik Bruto (PDB) AS kuartal III/2017 kategori advance pada Jumat (27/10/2017). Angka PDB diperkirakan naik melambat menjadi 2,6% year on year (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,1%.



Sebagai informasi, data PDB AS dikeluarkan dalam tiga tahap setiap bulan, yakni advance (terdepan), preliminary (selanjutnya), dan final (akhir). Data PDB advance cenderung memiliki dampak yang paling besar.