Uang rupiah. - Bloomberg/Brent Lewin

Bisnis.com, JAKARTA — Berikut adalah berita pergerakan rupiah sepanjang hari ini.

Nilai tukar rupiah ditutup melemah pada akhir perdagangan Kamis (26/10/2017).

Rupiah ditutup melemah 0,07% atau 9 poin di Rp13.587 per dolar AS, setelah dibuka juga dengan pelemahan 0,06% atau 8 poin di Rp13.570.

Sepanjang perdagangan kemarin, rupiah bergerak di kisaran Rp13.546 – Rp13.631 per dolar AS.

Rupiah sempat bergerak melemah sejak awal perdagangan, seiring dengan melemahnya indeks dolar AS menyusul tergelincirnya imbal hasil obligasi pemerintah AS.

Meskipun melemah, indeks dolar telah menguat sekitar 0,6% dari level yang dicapai sepekan lalu, ditopang ekspektasi rencana pemangkasan pajak serta kabar bahwa kandidat Gubernur baru The Fed, ekonom Universitas Stanford John Taylor, memberi kesan positif terhadap Presiden Donald Trump.

Taylor dipandang sebagai seseorang yang mungkin menempatkan The Fed pada jalur kenaikan suku bunga dengan laju lebih cepat, dibandingkan dengan Gubernur The Fed saat ini Janet Yellen yang periode jabatannya akan berakhir pada Februari tahun depan.

Namun, pelemahan indeks dolar perlahan menipis hingga mampu berbalik menguat. Hal ini turut menekan rupiah hingga berbalik melemah di akhir perdagangan.

Indeks dolar AS yang melacak kekuatan greenback terhadap mata uang utama lainnya terpantau menguat 0,01% atau 0,012 poin ke level 93,723 pada pukul 16.47 WIB.

Rupiah melemah di saat hampir seluruh mata uang di kawasan Asia terpantau menguat, dipimpin oleh won Korea Selatan yang naik 0,30% dan disusul baht Thailand dengan penguatan 0,18%.

16:18 WIB

Pelemahan Rupiah Tertahan di Rp13.609

Hari ini pada pukul 16.00 WIB, mata uang rupiah ditutup di level Rp13.609 per dolar AS setelah diperdagangkan di dalam rentang Rp13.651--Rp13.592 per dolar AS.

15:50 WIB

Pukul 15.00 WIB, Rupiah Menanjak menuju Rp13.616

Pada pukul 15.00 WIB, mata uang rupiah masih melesu 29 poin atau 0,21% menjadi Rp13.616 per dolar AS. Dalam waktu yang sama, indeks dolar AS naik 0,226 poin atau 0,24% menjadi 94,838.

14:46 WIB

Pukul 14.00 WIB, Rupiah Turun 39 Poin ke Rp13.626

Mata uang rupiah pada pukul 14.00 WIB masih melesu 39 poin atau 0,29% menjadi Rp13.626. Dalam waktu yang sama, indeks dolar AS naik 0,261 poin atau 0,28% menuju 94,873.

11:52 WIB

Pukul 11.33 WIB, Rupiah Lesu 33 poin

Pada pukul 11.33 WIB, mata uang rupiah masih melesu 33 poin atau 0,24% menuju Rp13.620 per dolar AS. Dalam waktu yang sama, indeks dolar AS naik 0,171 poin atau 0,18% menjadi 94,783.

11:09 WIB

Pukul 10.50 WIB, Rupiah Masih Melemah 35 poin

Pada pukul 10.50 WIB, mata uang rupiah masih melemah 35 poin atau 0,26% menuju Rp13.622 per dolar AS.

Dikutip dari riset Valbury Asia Futures hari ini, Head of Research Gain Capital James Chen menyebutkan mata uang dolar AS (indeks dolar AS/ DXY) menanjak akibat merosotnya euro (EUR).

Sentimen yang menekannya ialah rencana European Central Bank (ECB) memperpanjang pembelian obligasi sampai 2018, sehingga memudarkan harapan soal kenaikan suku bunga.

Sementara itu, Federal Reserve mengumumkan rencananya untuk normalisasi aset sebesar US$4,5 trilliun. Faktor internal AS dan pelemahan EUR membuat DXY menanjak.

Pada penutupan perdagangan Kamis (26/10/2017), DXY naik 0,901 poin atau 0,96% menuju 94,162. Adapun pada hari ini pukul 8.00 WIB, indeks naik 0,196 poin atau 0,21% menuju 94,808. Ini menjadi level tertinggi sejak 17 Juli 2017 di posisi 95.128.

Dalam waktu dekat, pelaku pasar akan memantau rilis data Produk Domestik Bruto (PDB) AS kuartal III/2017 kategori advance pada Jumat (27/10/2017). Angka PDB diperkirakan naik melambat menjadi 2,6% year on year (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,1%.



Sebagai informasi, data PDB AS dikeluarkan dalam tiga tahap setiap bulan, yakni advance (terdepan), preliminary (selanjutnya), dan final (akhir). Data PDB advance cenderung memiliki dampak yang paling besar.

10:08 WIB

Pukul 10.01, Rupiah Masih Melemah 32 Poin ke Rp13.619

Mata uang rupiah pada pukul 10.01 WIB melemah 32 poin atau 0,24% menjadi Rp13.619 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS dalam waktu yang sama naik 0,167 poin atau 0,18% menuju 94,779.

09:04 WIB

Pukul 08.55 WIB: Spot Melemah 37 Poin ke 13.624

Nilai tukar rupiah melemah 37 poin atau 0,27% ke Rp13.624 per dolar AS seiring pergerakan IHSG pada pembukaan perdagangan hari ini, Jumat (27/10/2017).

08:07 WIB

Pukul 08.00 WIB: Spot Dibuka Melemah 52 Poin di 13.639

Pergerakan nilai tukar rupiah dibuka melemah 52 poin atau 0,38% di Rp13.639 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Jumat (27/10/2017).