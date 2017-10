Pekerja beraktivitas di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (17/10). - JIBI/Felix Jody Kinarwan

Bisnis.com, JAKARTA - Oso Securities memprediksi IHSG akan lanjutkan pelemahan imbas dari adanya aksi profit taking.

Tim analis Oso Securities menyebutkan secara teknikal, IHSG false break up candlestick dengan volume melemah. Kemudian Stochastic dead cross, RSI di area oversold dan berpeluang bearish.

"Kami perkirakan hari ini IHSG akan melanjutkan pelemahan di kisaran 5,961-6,018 seiring adanya aksi profit taking lanjutan.

Economic & Industry News

Target Pajak Naik 10%, Pemerintah Optimis Bisa Tercapai

Harga Batubara Naik Terdorong Sentimen Positif Dari Pembatasan Produksi China

European Central Bank (ECB) Umumkan Akan Perpanjang Stimulus Ekonomi Dengan Pembelian Surat Utang

BEI Prediksi Pada Tahun 2018 Akan Ada 80 Emisi Obligasi Korporasi

Corporates News

Pada Kuartal III 2017 Pendapatan LAMI Naik Tipis 3,74% Menjadi Rp 77,38 Miliar Dari Sebelumnya Rp 74,59 Miliar

PT Wika Gedung Akan Melakukan IPO Dengan Menawarkan

Rentang Harga Rp 290 - RP 456

Hingga September 2017 DOID Mencatatkan Kenaikan Pendapatan 33,52% Menjadi US$ 31,43 Juta Dari Sebelumnya US$ 25,33 Juta

Hingga Kuartal III 2017 Laba Bersih MPOW Menurun 30,24%

Menjadi Rp 9,73 Miliar Dari Sebelumnya Rp 13,94 Miliar

Hingga Semester I 2017 Kerugian BRMS Turun 38,69% Menjadi US$ 92,11 Juta Dari Sebelumnya US$ 150,26 Juta

Hingga Kuartal III 2017 TLKM Berhasil Mencatatkan Kenaikan Laba Bersih 17,32% Menjadi Rp 26,01 Triliun Dari Sebelumnya Rp 22,17 Triliun

Hingga Kuartal III 2017 CLEO Berhasil Mencatatkan Kenaikan

Penjualan Sebesar 12,66% Menjadi Rp 440,77 Miliar Dibandingkan Rp 391,22 Miliar

Hingga Kuartal III 2017 BBRI Mencatatkan Kenaikan Laba Bersih Sebesar 8,27% Menjadi Rp 20,5 Triliun Dari Sebelumnya Rp 18,97 Triliun

Hingga Kuartal III 2017 Kredit Sindikasi BMRI Mencapai Rp 49,2 Triliun

RALS Akan Mempersiapkan Ekspansi Di Daerah Pulau Jawa Untuk Tahun 2018