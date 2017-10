Ilustrasi - Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia mematok kurs tengah hari ini, Kamis (26/10/2017), di posisi Rp13.560 per dolar AS.

Bank Indonesia menetapkan kurs tengah di Rp13.560 per dolar AS, terapresiasi 0,07% atau 10 poin dari posisi Rp13.570 pada Rabu (25/10).

Kurs jual ditetapkan di Rp13.628 per dolar AS, sedangkan kurs beli berada di Rp13.492 per dolar AS. Selisih antara kurs jual dan kurs beli adalah Rp136.

Sementara itu, pergerakan seluruh mata uang di Asia terpantau menguat terhadap dolar AS.

Penguatan terbesar terhadap dolar AS dialami won Korea Selatan sebesar 0,3%, disusul rupee India dengan 0,24%, serta baht Thailand dan yen Jepang yang masing-masing menguat 0,18%.

Nilai tukar rupiah juga menguat 14 poin atau 0,10% ke Rp13.564 per dolar AS pada pukul 11.03 WIB.

Adapun indeks dolar AS yang mengukur kekuatan kurs dolar AS terhadap sejumlah mata uang utama terpantau lanjut melemah 0,18% atau 0,170 poin ke 93,541 pada pukul 10.49 WIB.

Kurs Transaksi Bank Indonesia (Rupiah)

26 Oktober 13.560 25 Oktober 13.570 24 Oktober 13.529 23 Oktober 13.535 20 Oktober 13.517

Sumber: Bank Indonesia