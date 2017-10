Share this post :

Uang dolar AS. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA – Pergerakan dolar AS melemah pada perdagangan pagi ini, Kamis (26/10/2017), setelah mampu reli selama sepekan terakhir didorong optimisme seputar prospek refromasi pajak Amerika Serikat (AS) serta spekulasi mengenai Gubernur baru The Federal Reserve.

Indeks dolar AS yang mengukur kekuatan kurs dolar AS terhadap sejumlah mata uang utama melemah 0,19% atau 0,176 poin ke 93,535 pada pukul 08.30 WIB.

Sebelumnya indeks dolar dibuka dengan pelemahan 0,11% atau 0,099 poin di level 93,612, setelah pada Rabu (25/10) berakhir turun 0,07% di posisi 93,711.

Meskipun melemah, indeks dolar telah menguat sekitar 0,6% dari level yang dicapai sepekan lalu, ditopang ekspektasi rencana pemangkasan pajak serta kabar bahwa kandidat Gubernur baru The Fed, ekonom Universitas Stanford John Taylor, memberi kesan positif terhadap Presiden Donald Trump.

Taylor dipandang sebagai seseorang yang mungkin menempatkan The Fed pada jalur kenaikan suku bunga dengan laju lebih cepat, dibandingkan dengan Gubernur The Fed saat ini Janet Yellen yang periode jabatannya akan berakhir pada Februari tahun depan.

Selain Taylor, kandidat Gubernur baru bank sentral AS tersebut yakni Janet Yellen, anggota Dewan Gubernur The Fed Jerome Powell, kepala penasihat ekonomi Presiden Trump Gary Cohn, dan mantan Gubernur The Fed Kevin Warsh.

Seiring dengan pelemahan dolar, nilai tukar yen lanjut menguat 0,29% ke 113,41 per dolar AS pada pukul 08.40 WIB setelah pada Rabu (25/10) berakhir rebound 0,14% di posisi 113,74.

Sementara itu, sedikit penurunan pada imbal hasil obligasi AS juga membantu memperkecil momentum dolar. Imbal hasil obligasi AS 10 tahun tergelincir dari puncaknya pada Rabu di posisi 2,475% ke kisaran 2,432%.

Posisi indeks dolar AS

26/10/2017 (Pk. 08.30 WIB) 93,535 (-0,19%) 25/10/2017 93,711 (-0,07%) 24/10/2017 93,772 (-0,17%) 23/10/2017 93,936 (+0,25%) 20/10/2017 93,701 (+0,47%

Sumber: Bloomberg