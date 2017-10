Karyawan memperhatikan monitor pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (12/9). - JIBI/Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA - IHSG, Rabu 25 Oktober 2017 ditutup menguat sebesar 73 point atau 1.232% ke level 6025 setelah bergerak diantara 5961-6025. Sebanyak 206 saham naik, 136 saham turun, dan 221 saham tidak bergerak. Investor bertransaksi Rp 8,7 Triliun. Di pasar reguler, investor asing membukukan transaksi beli bersih (net buy) sebesar 130 Miliar.

Bursa saham Amerika Serikat (AS) mencatat penurunan terburuk pada Rabu (25/10). Dow Jones Industrial Average merosot 112 poin dalam sehari. Ini adalah penurunan terbesar sejak 5 September 2017. Indeks S&P 500 pun melorot 0,47% ke 2.557,15. Sedangkan Nasdaq Composite turun 0,52% ke 6.563,89.

Penguatan bursa saham kawasan Asia kemarin tampaknya tidak mempengaruhi gerak bursa saham Benua Biru. Pasar saham Eropa ditutup melemah pada Rabu (25/10). Indeks Stoxx 600 turun 0,57% ke 387,13 dengan penurunan di sebagian besar sektornya. Indeks FTSE merosot 1,05% ke 7.447,21. Indeks DAX turun 0,46% ke 12.953,41. Indeks CAC pun turun 0,37% ke 5.374,89.

DPR akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2018 untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR yang digelar hari Rabu (25/10). Adapun asumsi makro yang disetujui Banggar, yaitu pertumbuhan ekonomi 5,4%, inflasi 3,5%, nilai tukar rupiah Rp 13.400 per dollar Amerika Serikat (AS), dan suku bunga SPN tiga bulan 5,2%.

Selain itu harga minyak mentah (ICP) US$ 48 per barel, lifting minyak 800 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi 1,2 juta barel setara minyak per hari. Sementara itu, target pembangunan yang disetujui Banggar, yaitu tingkat pengangguran 5%-5,3%, tingkat kemiskinan sebesar 9,5%-10%, ketimpangan 0,38, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,5.

Secara umum, target pendapatan negara yang disetujui Banggar sebesar Rp 1.894,72 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 1.618,1 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 275,43 triliun, dan penerimaan hibah Rp1,2 triliun.

Sementara itu, target belanja negara yang disetujui Banggar sebesar Rp 2.220,66 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 1.454,49 triliun dan belanja transfer ke daerah dan dana desa Rp 766,16 triliun. Maka, target defisit anggaran tahun depan yang disetujui sebesar Rp 325,94 triliun atau 2,19% PDB.

Rekomendasi saham Danpac Sekuritas hari ini, Kamis 26 Oktober 2017:

BNLI

Last Price : 655

BUY : 655-675

Cut Loss: 640

Area cut loss bila turun di bawah level 640 dan target penguatan ke level 695 sampai 710.

KAEF

Last Price : 2680

BUY : 2670-2720

Cut Loss: 2610

Area cut loss bila turun di bawah level 2,610 dan target penguatan ke level 2,820 sampai 2,880.

MIKA

Last Price : 1860

BUY : 1840-1900

Cut Loss : 1800

Area cut loss bila turun di bawah level 1,800 dan target penguatan ke level 1,970 sampai 2,020..

UNVR

Last Price : 49500

BUY : 49050-49800

Cut Loss : 48000

Area cut loss bila turun di bawah level 48,000 dan target penguatan ke level 51,450 sampai 52,500.

BMTR

Last Price : 630

SELL : 590-630

Cut Loss : -

Area buy back jika break level 640 dan target pelemahan ke level 570 sampai 580.

BUMI