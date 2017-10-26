Bisnis.com, JAKARTA - Oso Securities memprediksiIHSG akan bergerak melemah seiring terjadinya aksi profit taking setelah menguat signifikan.
Tim Analis Oso Securities menyebutkan secara teknikal, IHSG berhasil all time high di level 6,025. Stochastic dan RSI di area oversold serta volume yang turun.
"Kami perkirakan hari ini IHSG akan bergerak melemah terbatas di kisaran 5,982-6,046 seiring adanya aksi profit taking setelah menguat signifikan," tulisnya dalam riset.
Economic & Industry News
DPR Setujui RUU APBN 2018 Dengan Asumsi Pertumbuhan Ekonomi Sebesar 5.4% Dan Inflasi 3.5%
Produksi CPO Malaysia Periode 1-20 Oktober Naik 10.5% Dibanding Bulan Sebelumnya
Tahun Ini Indonesia Sudah Tidak Mengekspor Biodiesel Ke Amerika
Pemerintah Tergetkan Penerimaan Pajak RAPBN 2018 Sebesar Rp 1,618.1 Triliun Atau Naik 9.87% Dari APBN-P 2017
Corporates News
Hingga Kuartal III 2017 Laba Bersih HMSP Naik 2,82% Menjadi Rp 9,33 Triliun Dari Sebelumnya RP 9,08 Triliun
Setelah Akuisisi PT Norindo Solusi Komunikasi, KIOS Memproyeksi Dapat Memproleh Laba Bersih Rp 25 Miliar Pada Tahun 2018
GWSA Mengandalkan Recurring Income Melalui Pusat Perbelanjaan Untuk Menambah Pendapatan PT Royal Prima Akan Melakukan IPO Pada Desember 2017 Dengan Target Perolehan Dana Lebih Dari Rp 1 Triliun HRTA Optimis Dapat Mencapai Target Penjualan Sebesar Rp 2,5 Triliun Pada Tahun 2017 Hingga Kuartal III 2017 TRIL Mencatatkan Kenaikan Penjualan Lebih Dari 30 Kali Lipat Menjadi Rp 10,5 Miliar Dari Sebelumnya Rp 322 Juta MLIA Melepas 99,99% Saham PT Muliakeramik Indahraya Kepada PT Eka Gunata Mandiri Senilai Rp 425 Miliar MARK Revisi Target Laba Bersih Naik 50% Dari Sebelumnya Rp 32,25 Miliar Menjadi Rp 48 Miliar ISAT Akan Menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017 Sebesar Rp 2,72 Triliun Hingga Kuartal III 2017 Kerugian GIAA Mencapai US$ 222,04 Juta Yang Disebabkan Beban Usaha Yang Meningkat Mencapai US$ 3,23 Miliar Hingga Kuartal III 2017 Laba Bersih BPII Naik Menjadi Rp 76,15 Miliar Dari Sebelumnya Rp 54,35 Miliar
|BRPT
|1985
|0.25%
|BELL
|176
|0.57%
|WSKT
|2190
|-1.35%
|MKNT
|1415
|-0.35%
|KBLM
|284
|0%
|KRAS
|498
|0%
|GREN
|328
|0%
|KIAS
|100
|0%
|RELI
|550
|22.22%
|CENT
|93
|0%
Belum memiliki BisnisID? Daftar di sini