Bisnis.com, JAKARTA – Harga batu bara berhasil membukukan rebound pada akhir perdagangan Selasa (24/10/2017), menyusul laporan penurunan produksi di Polandia.

Pada perdagangan Selasa, harga batu bara untuk kontrak Juli 2018, kontrak teraktif di bursa komoditas Rotterdam, ditutup rebound 1,59% atau 1,30 poin di US$83,15/metrik ton.

Harga batu bara kontrak Juli 2018 rebound setelah berakhir melemah 0,43% atau 0,35 poin di posisi 81,85 pada perdagangan Senin (23/10).

Dilansir Bloomberg, produsen batu bara di Polandia JSW melaporkan produksi batu bara kuartal ketiga turun menjadi 3,54 juta ton. Sementara itu, produksi grup pertambangan batu bara milik negara tersebut, PGG, diprediksi meleset dari target tahun ini.

Bersama dengan batu hitam, harga minyak mentah bertahan menguat setelah laporan industri menunjukkan penurunan cadangan bensin dan dan minyak distilasi saat OPEC mempertimbangkan apakah akan memperpanjang kesepakatan setelah Maret 2018.

Harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Desember diperdagangkan di US$52,54 per barel pada pukul 16.41 waktu setempat setelah ditutup menguat 1,10% di level US$52,47 per barel di New York Mercantile Exchange pada akhir perdagangan Selasa.

Adapun minyak Brent untuk kontrak Desember berakhir naik 96 sen di level US$58,33 di bursa ICE Futures Europe yang berbasis di London.

Minyak WTI menguat pada sesi after-market menyusul data dari American Petroleum Institute yang menunjukkan penurunan cadangan bensin sebesar 5,75 juta barel dan 4,95 juta barel minyak distilasi pekan lalu.

Sementara itu, OPEC, yang dijadwalkan bertemu bulan depan untuk membahas perpanjangan kesepakatan produksi, dikabarkan merencanakan bagaimana mencegah kenaikan pasokan lanjutan saat kesepakatan berakhir.

"Pasar terlihat jauh lebih bullish daripada tiga atau empat bulan yang lalu. Penurunan stok tidak mengejutkan karena utilisasi kilang turun sepanjang tahun ini karena musim perputarannya," kata James Williams, presiden disektur WTG Economics, sperti dikutip Bloomberg.

Williams memperkirakan, harga akan berlanjut menguat pada perdagangan Rabu juga data resmi pemerintah juga menunjukkan penurunan cadangan bensin.

Pergerakan harga batu bara kontrak Juli 2018 di bursa Rotterdam

Tanggal US$/MT 24 Oktober 83,15 (+1,59%) 23 Oktober 81,85 (-0,43%) 20 Oktober 82,20 (0%)

Sumber: Bloomberg