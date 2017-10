Ilustrasi - Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA--Mata uang rupiah diprediksi masih berpeluang bergerak stabil di kisaran Rp13.300 per dolar AS pada akhir 2017 seiring dengan faktor domestik yang menepis tekanan eksternal.

Pada penutupan perdagangan Rabu (25/10/2017), mata uang rupiah ditutup melemah 45 poin atau 0,33% menuju Rp13.578 per dolar AS. Adapun kurs tengah BI dipatok Rp13.570 per dolar AS.

Rupiah melesu ke level terendah sejak 1 Juni 2016 di posisi Rp13.661 per dolar AS. Sepanjang 2017 harga masih melemah 0,77% dari level Rp13.473 pada 30 Desember 2016.

Analis Monex Investindo Futures Agus Chandra menyampaikan, tertekannya mata uang rupiah masih didominasi sentimen eksternal, terutama dari Amerika Serikat yang melambungkan dolar AS. Alhasil rupiah bersama sejumlah mata uang emerging market lainnya cenderung melesu.

Pada perdagangan Rabu (25/10/2017) pukul 17.42 WIB, indeks dolar AS (DXY) naik 0,051 poin atau 0,05% menjadi 92,823.

Penguatan dolar AS ditopang oleh rencana program reformasi pajak perusahaan AS yang semakin mengerucut. Oleh karena itu, prospek kembalinya dana ke Paman Sam membuat investor memburu greenback.

Selain itu, pelaku pasar mengantisipasi kenaikan suku bunga lanjutan pada Desember 2017 yang probabilitasnya sudah melampaui 90%. Sentimen hawkish juga semakin menguat menjelang pemilihan calon gubernur Federal Reserve yang baru untuk menggantikan posisi Janet Yellen pada Februari 2018.

Menurut Agus, pemilihan calon sudah memunculkan dua kandidat terkuat, yakni Jerome Powell dan John Taylor. Uniknya, masing-masing calon dikenal dengan sistem ekonomi yang berbeda.

Powell cenderung bersikap dovish, sedangkan Taylor menganut sistem hawkish. Presiden Donald Trump sendiri sudah menyampaikan akan mengumumkan calon gubernur terpilih pada bulan ini.

“Tekanan dari dolar memang sangat terasa ke emerging market, termasuk rupiah. Sentimen-sentimen yang ada memang sedang mendukung penguatan greenback,” ujarnya saat fihubungi, Rabu (25/10/2017).

Terkini, pelaku pasar akan memantau rilis PDB AS pada Jumat (27/10/2017). Bila hasilnya sesuai ekspektasi, sentimen hawkish akan semakin meningkat dan menguatkan greenback.

Kendati demikian, sambung Agus, mata uang rupiah masih berpeluang stabil menguat pada akhir 2017 seiring dengan perbaikan fundamental perekonomian Indonesia. Adapun menurunnya IDR saat ini juga disebabkan belum banyaknya rilis data domestik yang menepis tekanan eksternal.

Pada akhir 2017, rupiah berpeluang menguat ke kisaran Rp13.300 per dolar AS, dengan rentang harga Rp13.150—Rp13.700 per dolar AS. Namun demikian, dia meyakini BI akan melakukan intervensi jika rupiah mendekati area Rp13.600.