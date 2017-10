Uang rupiah. - Bloomberg/Brent Lewin

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia mematok kurs tengah hari ini, Rabu (25/10/2017), di posisi Rp13.570 per dolar AS.

Bank Indonesia menetapkan kurs tengah di Rp13.570 per dolar AS, terdepresiasi 0,30% atau 41 poin dari posisi Rp13.529 pada Selasa (24/10).

Kurs jual ditetapkan di Rp13.638 per dolar AS, sedangkan kurs beli berada di Rp13.502 per dolar AS. Selisih antara kurs jual dan kurs beli adalah Rp136.

Sementara itu, pergerakan mayoritas mata uang di Asia terpantau melemah terhadap dolar AS.

Pelemahan terdalam terhadap dolar AS dialami rupiah. Nilai tukar rupiah melemah 45 poin atau 0,32% ke Rp13.577 per dolar AS pada pukul 11.04 WIB.

Pelemahan rupiah disusul peso Filipina dengan 0,11%, rupee India sebesar 0,10%, dan renminbi China yang terdepresiasi 0,09%.

Di sisi lain, dolar Hong Kong dan dolar Singapura masing-masing terpantau menguat 0,03%.

Adapun indeks dolar AS yang mengukur kekuatan kurs dolar AS terhadap sejumlah mata uang utama lanjut menguat 0,24% atau 0,223 poin ke 93,995 pada pukul 11.06 WIB.





Kurs Transaksi Bank Indonesia (Rupiah)

25 Oktober 13.570 24 Oktober 13.529 23 Oktober 13.535 20 Oktober 13.517 19 Oktober 13.521

Sumber: Bank Indonesia