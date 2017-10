Share this post :

Uang rupiah. - Bloomberg/Brent Lewin

Bisnis.com, JAKARTA — Berikut adalah pergerakan rupiah sepanjang hari ini yang disajikan secara live di Bisnis.com.

Nilai tukar rupiah berhasil ditutup rebound dari pelemahan lima hari berturut-turut, Selasa (24/10/2017).

Rupiah ditutup menguat 0,07% atau 10 poin di Rp13.533 per dolar AS, setelah dibuka dengan penguatan 0,09% atau 12 poin di Rp13.531.

Sepanjang perdagangan kemarin, rupiah bergerak di kisaran Rp13.522 – Rp13.538 per dolar AS.

Sementara itu, kinerja mayoritas mata uang Asia terpantau menguat, dipimpin oleh won Korea Selatan dan renminbi China yang masing-masing menguat 0,28% dan 0,15%.

Adapun peso Filipina dan yen Jepang melemah paling signifikan masing-masing sebesar 0,26% dan 0,23%.

Penguatan rupiah ini sejalan dengan indeks dolar AS yang berbalik melemah saat fokus investor beralih pada keputusan Presiden Donald Trump terkait Gubernur The Federal Reserve periode berikutnya.

Indeks dolar AS yang mengukur kekuatan kurs dolar AS terhadap sejumlah mata uang utama melemah 0,09% atau 0,082 poin ke 93,854 pada pukul 16.44 WIB.

Sebelumnya indeks dolar dibuka turun 0,13% atau 0,120 poin di level 93,816, setelah pada Senin (23/10) berakhir menguat 0,25% di posisi 93,936.

Dilansir Reuters, Presiden Donald Trump pada hari Senin (23/10) waktu setempat menyatakan kepada para awak media bahwa dia telah ‘sangat, sangat dekat’ untuk menentukan siapa yang harus memimpin bank sentral AS setelah mewawancarai lima kandidat untuk jabatan tersebut.

Kelima kandidat tersebut adalah Gubernur The Fed saat ini Janet Yellen, anggota Dewan Gubernur The Fed Jerome Powell, ekonom Stanford University John Taylor, kepala penasihat ekonomi Presiden Trump Gary Cohn, dan mantan Gubernur The Fed Kevin Warsh.

Penunjukan kandidat yang memiliki pandangan atas kebijakan moneter yang lebih hawkish dapat mengangkat pergerakan dolar.

15:57 WIB

Pk 16.00 WIB: Spot Ditutup Melemah 45 Poin

Nilai tukar rupiah di pasar spot ditutup melemah 0,33% atau 45 poin ke level Rp13.578 per dolar AS.

15:36 WIB

Pk 15.36 WIB: Spot Melemah 39 Poin Jelang Akhir Perdagangan

Nilai tukar rupiah di pasar spot melemah 39 poin atau 0,29% ke level Rp13.572 per dolar AS.

13:48 WIB

Pukul 13.40 WIB: Spot Melemah 41 Poin

Nilai tukar rupiah di pasar spot melemah 0,30% atau 41 poin ke level Rp13.574 per dolar AS.

12:06 WIB

Pukul 11.53 WIB: Spot Melemah 40 Poin ke 13.573

Nilai tukar rupiah melemah 40 poin atau 0,30% ke Rp13.573 per dolar AS seiring pergerakan IHSG pada akhir sesi I perdagangan hari ini, Rabu (25/10/2017).

11:47 WIB

Pukul 11.04 WIB: Spot Melemah 44 Poin ke 13.577

Nilai tukar rupiah melemah 44 poin atau 0,33% ke Rp13.577 per dolar AS seiring pergerakan IHSG menjelang akhir sesi I perdagangan hari ini, Rabu (25/10/2017).

10:08 WIB

Pukul 09.53 WIB: Spot Melemah 45 Poin ke 13.578

Nilai tukar rupiah melemah 45 poin atau 0,33% ke Rp13.578 per dolar AS seiring pergerakan IHSG pada perdagangan pagi ini, Rabu (25/10/2017).

09:02 WIB

Pukul 08.54 WIB: Spot Melemah 43 Poin ke 13.576

Nilai tukar rupiah melemah 43 poin atau 0,32% ke Rp13.576 per dolar AS seiring pergerakan IHSG pada pembukaan perdagangan hari ini, Rabu (25/10/2017).

08:06 WIB

Pukul 08.00 WIB: Spot Dibuka Melemah 41 Poin di 13.574

Pergerakan nilai tukar rupiah dibuka melemah 41 poin atau 0,30% di Rp13.574 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Rabu (25/10/2017).