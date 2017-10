Share this post :

Bursa Kospi - Reuters

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks saham acuan Korea Selatan kembali ditutup menguat pada hari keempat berturut-turut hari ini, Rabu (25/10/2017).

Indeks Kospi ditutup menguat 0,08% atau 2,01 poin di level 2.492,50, setelah dibuka dengan penguatan 0,22% atau 5,38 poin di level 2.495,87.

Penguatan indeks Kospi berlanjut di perdagangan hari keempat berturut-turut setelah pada akhir perdagangan kemarin, Selasa (24/10), indeks Kospi ditutup menguat 0,02% atau 0,44 poin ke level 2.490,49.

Sebanyak 374 saham menguat, 313 saham melemah, dan 72 saham stagnan dari 759 saham yang diperdagangkan di indeks Kospi pada akhir perdagangan hari ini.

Sejumlah saham terpantau mendorong pergerakan Kospi, di antaranya saham Woori Bank yang menguat 0,57%, KR Motors Co. Ltd. yang naik 1,26%, dan Kyungbang Ltd yang menguat 2,16%.

Di sisi lain, saham Dongwha Pharm Co. Ltd. yang melemah 0,65% dan Samyang Holdings Cop yang turun 1,84% menahan penguatan indeks Kospi lebih lanjut.

Berbanding terbalik dengan indeks Kospi, nilai tukar won ditutup melemah 0,04% atau 0,40 poin di 1.127,91 per dolar AS.

Pergerakan Indeks KOSPI

Tanggal Level Perubahan 25/10/2017 2.492,50 +0,08% 24/10/2017 2.493,15 +0,12% 23/10/2017 2.490,05 +0,02% 20/10/2017 2.489,54 +0,67% 19/10/2017 2.473,06 -0,40%

Sumber: Bloomberg