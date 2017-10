Ilustrasi harga emas turun - Antara

Bisnis.com, JAKARTA -Harga emas comex kembali masuk zona merah setelah sempat menghijau dalam perdagangan kemarin.

Kontrak emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange berakhir lebih rendah pada Selasa (Rabu pagi WIB), karena ekuitas naik ke level tertinggi baru dan dolar AS tetap menguat.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember turun 2,60 dolar AS atau 0,20 persen, menjadi ditutup pada 1.278,30 dolar AS per ounce.

Saham-saham AS naik tajam pada Selasa (24/10) dengan indeks Dow Jones Industrial Average kembali menetapkan rekor baru. Dow naik 201,77 poin atau 0,87 persen menjadi 23.475,73 poin pada pukul 17.23 GMT.

Para analis mengatakan, indeks Dow Jones Industrial Average didorong oleh kinerja Caterpillar dan 3M yang kuat, keduanya melaporkan hasil yang lebih baik dari perkiraan.

Sementara itu, indeks dolar AS, sebuah ukuran greenback terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, naik 0,04 persen menjadi 93,85 pada pukul 17.14 GMT.

Ketika ekuitas mendapat keuntungan dan dolar AS tetap kuat, permintaan akan aset-aset "safe haven", emas, menurun.

Sedangkan untuk logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember turun 10,9 sen atau 0,64 persen, ditutup pada 16,966 dolar AS per ounce. Platinum untuk penyerahan Januari berikutnya turun 1,7 dolar AS atau 0,18 persen, menjadi 925,50 dolar AS per ounce, demikian Xinhua melaporkan

14:04 WIB

Pukul 13.52 Wib, Spot Turun 4 Poin

Pukul 13.52 Wib, Spot Turun 4 Poin atau 0,31% ke level US$1.274,30 per troy ounce

12:07 WIB

Pukul 11.55 Wib, Spot Turun 4,30 Poin

Pukul 11.55 Wib, Spot Turun 4,30 Poin atau 0,34% ke level US$1.274, 00 per troy ounce

09:48 WIB

Pukul 09.34 Wib, SPot Turun 2,70 Poin

Pukul 09.34 Wib, SPot Turun 2,70 Poin atau 0,21% ke level US$1.275,60 per troy ounce