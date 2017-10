Share this post :

Pengunjung beraktivitas di dekat layar papan elektronik yang menampilkan indeks harga saham gabungan (IHSG) di kantor PT Bursa Efek Indonesia di Jakarta, Senin (23/10). - JIBI/Dedi Gunawan

Bisnis.com, JAKARTA - IHSG diperkirakan bergerak mixed dengan kecenderungan melemah. Secara teknikal indeks hari Rabu (25/10), diprediksi bergerak di kisaran 5933-5967.

Mata uang dollar AS menguat dibandingkan dengan mata uang rupiah dimana USD/IDR berada di level IDR 13,574.

Dollar AS masih bisa bullish terdorong sentimen ekspektasi pengganti kepala The Fed, perkembangan ekonomi AS, dan kebijakan reformasi pajak Donald Trump. Belum lagi pasar kini menanti jelang rilis data Gross Domestic Product (GDP) akhir pekan mendatang.

Dari dalam negeri, Gubernur BI mengatakan bahwa BI memperkirakan inflasi tahunan pada Oktober 2017 sekitar 3,66%.

Di samping itu, Permenperin No. 34/2017 tentang industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang berlaku efektif pada bulan Desember ini mengatur volume maksimal impor completely knock-down (CKD) dan incompletely knock down (IKD) sebanyak 5.000 unit.

Hal tersebut kemungkinan akan memberikan sentimen positif bagi sektor industrial dan perusahaan yang bergerak di bidang perakitan.

Selanjutnya, BMRI mencatatkan perolehan laba Rp 15,1 triliun hingga kuartal III-2017, melonjak 25,4% dibandingkan periode sama tahun lalu.

Hal ini seiring dengan kredit yang tumbuh 9,8% yoy menjadi Rp 686,15 triliun. Kami tetap merekomendasikan netral untuk BMRI meskipun kami melihat hasil laporan 9M masih terdapat kemungkinan untuk memberikan hasil yang positif terutama NPL dan credit cost yang mulai stabil.

Sehubungan dengan APBN 2018, Badan Anggaran sepakat mengenai Belanja Negara di RUU APBN 2018 yang termasuk di dalamnya PMN Rp 3,6tn kepada KAI. Hal tersebut akan memberikan sentimen positif bagi ADHI.

Rekomendasi saham Sinarmas Sekuritas hari ini: Top Buy: INTP, PTPP, INDF BoW: MAPI