Karyawan memperhatikan monitor pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (12/9). - JIBI/Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut ini market summary dan rekomendasi saham dari Valbury Sekuritas untuk perdagangan bursa saham hari ini, Rabu, 25 Oktober 2017.

Sentimen pasar dari luar negeri:

• Pelaku pasar akan menyikapi pergantian pimpinan Bank Sentral AS yang dapat berdampak pada perkembangan sektor keuangan dan perekonomian global secara keseluruhan. Kendati kebijakan moneter yang diambil akan tergantung pada data perekonomian AS terbaru, terutama inflasi dan tingkat pengangguran.

Dari ekternal, diplomat Korea Utara, Choe Son-hui mengatakan Korea Utara tidak akan pernah melepaskan senjata nuklir selama AS meluncurkan kebijakan bermusuhan termasuk kegiatan militer, sanksi, dan tekanan. Korea Utara membuat keputusan strategis untuk memiliki senjata nuklir dan mencegah ancaman militer dari AS.

Partai Calonia Persatuan Rakyat mengancam menggelar pembangkangan sipil besar-besaran jika Spanyol menekan Catalonia untuk tidak memproklamasikan kemerdekaannya. Partai-partai Catalonia bertemu untuk menentukan langkah selanjutnya.

Sentimen pasar dari dalam negeri :

• Kabar lainnya, Pemerintah membutuhkan Rp5.000 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Hal tersebut di sampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahwa pembangunan infrastruktur ini membutuhkan waktu yang panjang antara 5 tahun hingga 10 tahun. Kebutuhan Indonesia untuk 5 tahun membangun infrastruktur lebih dari Rp5.000 triliun tercantum di dalam RPJMN 2014-2019.

Pemerintah berencana menaikkan cukai rokok sebesar 10,4 persen pada 1 Januari 2018. Kenaikan cukai rokok ini sudah dipertimbangkan oleh pemerintah mulai dari tenaga kerja, kesehatan, peredaran rokok ilegal hingga penerimaan negara.

Pertemuan antara pemerintah dengan pihak Freeport, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri ESDM Ignasius Jonan akan kembali menggelar pertemuan dengan perwakilan Freeport. Semula, perundingan antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia yang dijadwalkan selesai bulan ini, mundur dan diperpanjang hingga 10 Januari 2018.

Prediksi IHSG :

• Sentimen di atas terbilang minim katalis positif, namun optimtistis pelaku pasar terhadap laporan laba bisa mendorong bagi IHSG kembali memasuki ke teritorial positif pada perdagangan saham hari ini.

Perspektif tenikal

Support Level : 5943/5934/5918

Resistance Level : 5968/5983/5993

Major Trend : Up

Minor Trend : Up

Pattern : Up

TRADING IDEAS : These recommendations based on technical and only intended for one day trading

Perspektif tenikal :

SMGR: Trading Buy

• Close 10725, TP 10925

• Boleh buy di level 10525-10725

• Resistance di 10925 & support di 10525

• Waspadai jika tembus di 10525

• Batasi resiko di 10475

ASII: Trading Buy

• Close 8175, TP 8450

• Boleh buy di level 8050-8175

• Resistance di 8450 & support di 8050

• Waspadai jika tembus di 8050

• Batasi resiko di 8000

AKRA : Trading Buy

• Close 7675, TP 8000

• Boleh buy di level 7500-7675

• Resistance di 8000 & support di 7500

• Waspadai jika tembus di 7500

• Batasi resiko di 7450

BIRD: Trading Buy

• Close 4200, TP 4350

• Boleh buy di level 4120-4200

• Resistance di 4350 & support di 4020

• Waspadai jika tembus di 4120

• Batasi resiko di 4100

APLN: Trading Buy

• Close 268, TP 274

• Boleh buy di level 254-268

• Resistance di 274 & support di 254

• Waspadai jika tembus di 254

• Batasi resiko di 250

ERAA: Trading Buy

• Close 785, TP 805

• Boleh buy di level 765-785

• Resistance di 805 & support di 745

• Waspadai jika tembus di 765

• Batasi resiko di 755

Ket. TP : Target Price

WATCHING ON SCREEN;

ACES, ADRO, PTBA, INDY, BJTM, JSMR, BSDE, ICBP, UNTR.

