Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia mematok kurs tengah hari ini, Selasa (24/10/2017), di posisi Rp13.529 per dolar AS.

Bank Indonesia menetapkan kurs tengah di Rp13.529 per dolar AS, terapresiasi 0,04% atau 6 poin dari posisi Rp13.535 pada Senin (23/10).

Kurs jual ditetapkan di Rp13.597 per dolar AS, sedangkan kurs beli berada di Rp13.461 per dolar AS. Selisih antara kurs jual dan kurs beli adalah Rp136.

Sementara itu, pergerakan hampir seluruh mata uang di Asia terpantau menguat terhadap dolar AS.

Penguatan terbesar terhadap dolar AS dialami won Korea Selatan dengan 0,26%, disusul renminbi China dan dolar Singapura yang masing-masing terapresiasi 0,18%. Hanya dolar Hong Kong yang terpantau mengalami pelemahan.

Nilai tukar rupiah menguat 17 poin atau 0,13% ke level Rp13.526 per dolar AS pada pukul 10.54 WIB.

Adapun indeks dolar AS yang mengukur kekuatan kurs dolar AS terhadap sejumlah mata uang utama terpantau lanjut melemah 0,24% atau 0,221 poin ke 93,715 pada pukul 10.58 WIB.

Pagi tadi indeks dolar dibuka turun 0,13% atau 0,120 poin di level 93,816, setelah pada Senin (23/10) berakhir menguat 0,25% di posisi 93,936.

Kurs Transaksi Bank Indonesia (Rupiah)

24 Oktober 13.529 23 Oktober 13.535 20 Oktober 13.517 19 Oktober 13.521 18 Oktober 13.514

