Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas comex masih dalam tekanan dan terpuruk di zona merah, sejak pekan lalu hingga awal pekan ini.
Meskipun demikian, harga emas comex divisi New York Mercantile sempat dibuka naik tipis 1 poin atau 0,08% di level US$1.281,50 per troy ounce.
Namun, pergerakannya kembali melemah pada pukul 08.53 wib, dimana turun 3,50 poin atau 0,27% ke level US$1.277,00 per troy ounce.
Sementara itu, pergerakan harga emas hari ini berkisar US$1.275,40-US$1.281,50 per troy ounce.
Pukul 10.49 Wib, Spot Turun 2,50 Poin atau 0,20% ke level US$1.278,00 per troy ounce
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