Harga emas - Reuters

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas comex dalam perdagangan hari ini masih menguat dengan dibuka tipis naik 0,6 poin atau 0,05% di level US$11.246,40 per troy ounce.

Penguatan berlanjut pada pukul 07.48 dimana emas comex kontrak Agustus naik 5,30 poin atau 0,43% ke level US$1.251,10 per troy ounce.

Adapun pergerakan harga emas hari ini diprediksi sekitar US$1/246,40-US$1.251,60 per troy ounce.

Kontrak emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange membalikkan penurunannya dalam dua sesi terakhir atau "rebound" pada Rabu (Kamis pagi WIB), didukung oleh dolar AS yang melemah dan penurunan saham-saham AS.



Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus, naik 2,3 dolar AS atau 0,18 persen menjadi menjadi menetap di 1.245,80 dolar AS per ounce.



Indeks dolar AS melemah 0,08 persen menjadi 97,67 pada pukul 17.24 GMT. Indeks tersebut merupakan ukuran dolar AS terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya. Ketika dolar AS turun, emas berjangka biasanya akan naik.



Dolar AS terus mengalami tren kenaikan karena kenaikan suku bunga acuan oleh Federal Reserve pekan lalu, dan ekspektasi untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut tahun ini.

11:54 WIB

Pukul 11.25 Wib, Spot Naik 7,50 Poin ke Level US$1.253,30

Pukul 11.25 Wib, Spot Naik 7,50 Poin atau 0,60% ke Level US$1.253,30 per troy ounce

10:11 WIB

Pukul 09.43 Wib, Spot Melonjak 8,40 Poin ke Level US$1.254,20

Pukul 09.43 Wib, Spot Melonjak 8,40 Poin atau 0,67% ke Level US$1.254,20 per troy ounce