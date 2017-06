Share this post :

Kapal tunda menarik muatan batubara melintasi sungai Mahakam, di Samarinda, Kaltim. - REUTERS/Beawiharta

Bisnis.com, JAKARTA – Harga batu bara ditutup melemah pada akhir perdagangan kemarin, Selasa (20/6/2017).

Pada perdagangan Selasa, harga batu bara untuk kontrak Agustus 2017, kontrak teraktif di bursa komoditas Rotterdam, ditutup melemah 0,19% atau 0,15 poin ke posisi US$78,50/metrik ton.

Batu bara menghentikan reli penguatan hari ketiga setelah pada perdagangan sesi sebelumnya ditutup menguat 1,35% ke level US$78,65 per metrik ton.

Sejalan dengan harga batu bara, harga minyak mentah turun ke level terendah dalam sembilan bulan terakhir di tengah kekhawatiran bahwa kesepakatan pemangkasan output OPEC gagal untuk mengurangi pasokan global.

Minyak mentah patokan AS, West Texas Intermediate, untuk pengiriman Juli melemah 2,2% atau 0,97 poin ke level US$43,23 per barel di New York Mercantile Exchange, terendah sejak pertengahan September.

Kontrak berjangka WTI sempat menguat setelah American Commodity Institute memperkirakan bahwa stok minyak mentah AS turun sebesar 2,72 juta barel pekan lalu, sementara pasokan bensin naik 346.000 barel.

Sementara itu, minyak Brent untuk kontrak Agustus tergelincir 2,3% atau 0,89 poin ke level US$46,02 per barel di bursa ICE Futures Europe yang berbasis di London.

Pergerakan harga batu bara kontrak Agustus 2017 di bursa Rotterdam