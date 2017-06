Share this post :

Karyawan bejalan di depan layar indeks harga saham gabungan (IHSG), di Jakarta, Rabu (7/6). - JIBI/Endang Muchtar

Bisnis.com, JAKARTA - Kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia terdongkrak ke level Rp6.327,45 triliun pasca pencatatan saham empat emiten baru pada Rabu (21/6/2017).