Share this post :

Barito Pacific

Bisnis.com, JAKARTA – PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) menggandeng The Siam Cement Public Company Limited untuk membentuk perusahaan patungan yang bergerak di bidang logistik.

Direktur BRPT Henky Susanto mengatakan anak usaha perseroan yakni PT Barito Investa Prima dengan SCG Cement Building Materials Co. Ltd –anak usaha The Siam Cement Public Company Limited—sepakat untuk membentuk anak usaha patungan di bidang logistik melalui PT SCG Barito Logistics.

Kesepakatan kedua pihak terjadi pada Rabu (21/6/2017). Perseroan dan SCG Cement Building Materials Co. Ltd tidak memiliki hubungan afiliasi.

“Investasi di dalam PT SCG Barito Logistics adalah sebesar Rp60 miliar,” katanya dalam keterbukaan informasi, Rabu (21/6/2017).

Dia menambahkan kepemilikan saham PT Barito Investa Prima sebesar 51% dalam perusahaan patungan tersebut. Sisanya dipegang oleh SCG Cement Building Materials Co. Ltd. PT SCG Barito Logistics akan menerbitkan saham kepada kedua pihak sebesar persentase kepemilikan saham masing-masing pihak di perusahaan patungan itu.

“Dana yang digunakan untuk pembentukan usaha patungan tersebut berasal dari kas internal PT Barito Investa Prima,” ujarnya.