Sentimen pasar dari luar negeri:

• Pasar akan menyikapi pidato anggota FOMC Robert Kaplan pada hari Rabu waktu setempat. Selain dari komentar pejabat the Fed, data yang juga di nantikan adalah Existing Home Sales bulan Mei 2017 dan data persediaan minyak untuk industri di AS per 16 Juni 2017. Sebelumnya data Existing Home Sales bulan April turun 11,4% menjadi 569.000 unit. Dan persedian minyak AS dalam sepekan sebelumnya yang berakhir Jumat (9/6/2017) turun 1,66 juta barel menjadi 511,55 juta barel.

• Sentimen lainnya pasar akan menyikapi, pidato ratu Elizabeth II mengenai hasil pemilu dan proses negosiasi Brexit. Sementara itu, pasar khawatirkan negosiasi Brexit bisa tertunda.

Sentimen pasar dari dalam negeri :

• Dari dalam negeri yang dapat memicu ketidakpastian bagi pasar terkait dengan pernyataan dari Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan bahwa ada indikasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal II ini tidak sesuai harapan. Padahal, sebelumnya BI memprediksi ekonomi kuartal II lebih baik daripada kuartal I lalu dan tumbuh sebesar 5,11 persen.

• Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan, angka inflasi bulanan ditarget bertahan di level 0,39 hingga 0,4 persen. Optimisme pemerintah atas tingkat inflasi yang rendah seiring harga bahan pangan terutama bawang putih dan cabai rawit yang mengalami penurunan sejak awal Juni 2017

Prediksi IHSG :

• Faktor eksternal diatas dapat berpengaruh bagi bursa global, termasuk dampaknya bagi IHSG. Namun. jelang libur panjang lebaran dan kenaikan IHSG beruntun dalam dua hari terakhir serta potensi melemah pasar Asia, maka rawan terkoreksi bagi IHSG pada hari ini.

Perspektif tenikal

Support Level : 5762/5733/5718

Resistance Level : 5807/5822/5851

Major Trend : Up

Minor Trend : Up

Pattern : Down

TRADING IDEAS : Rekomendasi ini hanya berlaku dalam satu hari perdagangan

Perspektif tenikal :

ASII: Trading Buy

• Close 8950, TP 9050

• Boleh buy di level 8875-8950

• Resistance di 9050 & support di 8775

• Waspadai jika tembus di 8775

• Batasi resiko di 8725

ADRO: Trading Buy

• Close 1640, TP 1665

• Boleh buy di level 1620-1640

• Resistance di 1665 & support di 1600

• Waspadai jika tembus di 1600

• Batasi resiko di 1590

JSMR : Trading Buy

• Close 5350, TP 5600

• Boleh buy di level 5250-5350

• Resistance di 5600 & support di 5250

• Waspadai jika tembus di 5250

• Batasi resiko di 5200

WSKT: Trading Buy

• Close 2310, TP 2400

• Boleh buy di level 2290-2310

• Resistance di 2400 & support di 2280

• Waspadai jika tembus di 2280

• Batasi resiko di 2260

PTBA: Trading Buy

• Close 11850, TP 12350

• Boleh buy di level 11750-11850

• Resistance di 12350 & support di 11600

• Waspadai jika tembus di 11600

• Batasi resiko di 11500

INDF: Trading Buy

• Close 8500, TP 8750

• Boleh buy di level 8400-8500

• Resistance di 88750 & support di 8400

• Waspadai jika tembus di 8400

• Batasi resiko di 8350

Ket. TP : Target Price

WATCHING ON SCREEN;

BBNI, TLKM, CTRA, UNVR, UNTR, ITMG, JPFA.