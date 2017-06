Share this post :

Karyawan beraktivitas di depan layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (16 - 6).Antara/Wahyu Putro A

Bisnis.com, JAKARTA - Binaartha Securities menyatakan IHSG ditutup menguat 0.87% di level 5791.904 pada 20 Juni 2017.

Analis Muhammad Nafan Aji Gusta Mengatakan berdasarkan daily pivot dari Bloomberg, support pertama dan kedua berada pada level 5762.271 dan 5732.638.

Sementara itu, resistance pertama dan kedua berada pada level 5806.720 dan 5821.537. Berdasarkan indikator, MACD telah membentuk pola golden cross di area positif, sementara Stochastic dan RSI berada di area netral. Adapun terdapat pola three inside up candlestick pattern yang mengindikasikan adanya kemungkinan potensi bullish continuation pada pergerakan indeks. "Dengan demikian, IHSG akan berpotensi menuju ke level resistance di area 5807 dan 5822," tulisnya dalam riset.

Adapun saham-saham yang perlu dicermati adalah sebagai berikut.

*SCMA, Daily (2670) (RoE: 27.59%; PER: 32.61.x; PBV: 9.01x; Beta: 0.71):* Harga telah menyentuh garis psikologis fibonacci 50% sehingga peluang untuk menuju ke resisten masih terbuka. “Akumulasi Beli” pada level 2650 - 2670, dengan TP di level 2780 dan 2960. Support: 2530.

*BJBR, Daily (2190) (RoE: 18.71%; PER: 11.82x; PBV: 2.21x; Beta: 2.21):* Saat ini, tren membentuk fase akumulasi dalam rangka membentuk pola uptrend ke depannya. Selain itu, terdapat pola bullish homing pigeon candlestick pattern yang mengindikasikan adanya potensi stimulus beli.

“Akumulasi Beli” pada level 2170 - 2190, dengan TP di level 2450, 2520 dan 2760. Support: 2150 & 1925.

*BJTM, Daily (670) (RoE: 45.20%; PER: 2.92x; PBV: 1.32x; Beta: 1.86):* Saat ini, tren membentuk fase akumulasi dalam rangka membentuk pola uptrend ke depannya. “Akumulasi Beli” pada level 660 – 670, dengan TP di level 685, 710 dan 725. Support: 655 & 635.

*WSBP, Daily (478) (RoE: 10.13%; PER: 16.15x; PBV: 1.63x; Beta: N/A):* Indikator MACD menunjukkan pola golden cross. Sementara itu, terdapat pola bullish inverted hammer candle yang mengindikasikan adanya potensi stimulus beli. “Akumulasi Beli” pada level 474 – 478, dengan TP di level 486, 500, 530 dan 560. Support: 474.

*SILO, Daily (11325) (RoE: 5.04%; PER: 94.08x; PBV: 4.75x; Beta: 0.21):* Indikator MACD menunjukkan pola golden cross. Terdapat pola bullish spinning top candle yang mengindikasikan adanya potensi stimulus beli. Selain itu, harga telah menyentuh garis psikologis fibonacci 38,2% sehingga peluang untuk menuju ke resisten masih terbuka. “Akumulasi Beli” pada level 11275 - 11325, dengan TP di level 11200, 12500 dan 13350. Support: 10550. *ROTI Daily (1265) (RoE: 19.40%; PER: 24.41x; PBV: 4.70x; Beta: 0.83):* Saat ini, harga bertahan di atas garis bawah dari bollinger dan candle membentuk pola bullish inverted hammer sehingga peluang untuk menuju ke resisten masih terbuka. Apalagi indikator RSI sudah menunjukkan jenuh jual. “Buy on Weakness” pada level 1250 – 1260, dengan TP di level 1315 dan 1390. Support: 1210.