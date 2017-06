Share this post :

Bisnis.com, JAKARTA — Pergerakan nilai tukar rupiah berhasil mencatatkan rebound pada perdagangan Senin (19/6/2017), mengakhiri depresiasi selama dua hari perdagangan berturut-turut sebelumnya.

Rupiah ditutup menguat 0,13% atau 17 poin ke Rp13.282 per dolar AS, setelah dibuka dengan penguatan tipis 0,06% atau 8 poin di posisi 13.291.

Sepanjang perdagangan kemarin, rupiah bergerak di kisaran Rp13.278 – Rp13.323 per dolar AS.

Adapun pada perdagangan Jumat (16/6), rupiah ditutup melemah 0,10% atau 13 poin di posisi 13.299 per dolar AS.

Sementara itu, indeks dolar AS yang mengukur kekuatan kurs dolar AS terhadap sejumlah mata uang utama sore ini terpantau turun hanya 0,002 poin ke 97,162 pada pukul 16.20 WIB.

Sebelumnya indeks dolar dibuka turun 0,04% atau 0,043 poin di level 97,121, setelah pada perdagangan Jumat ditutup melemah 0,28% di posisi 97,164.

Pergerakan dolar AS tertahan oleh melemahnya data perumahan dan sentimen konsumen yang lebih rendah dari perkiraan.

Pasar saat ini menantikan pernyataan Ketua The Fed wilayah New York, William Dudley, mengenai kemungkinan dukungan terhadap greenback. Dudley akan ambil bagian dalam sebuah perundingan dengan pemimpin bisnis lokal di Plattsburgh, New York.

"Di tengah data ekonomi AS yang lemah pada hari Jumat, Dudley dapat memberikan wawasan mengenai apakah the Fed masih siap untuk melanjutkan normalisasi kebijakan moneter," kata Masafumi Yamamoto, kepala strategi valas di Mizuho Securities, seperti dikutip dari Reuters.

Nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar AS pada perdagangan hari ini di saat mata uang lainnya di Asia terpantau bergerak variatif.

Yen Jepang memimpin pelemahan kurs Asia dengan 0,11%, sedangkan penguatan mata uang Asia dipimpin oleh won Korea Selatan yang terapresiasi 0,14%.

Pukul 15.22 WIB: Spot Melemah 16 Poin ke 13.298

Nilai tukar rupiah melemah 16 poin atau 0,12% ke Rp13.298 per dolar AS seiring pergerakan IHSG menjelang penutupan perdagangan hari ini, Selasa (20/6/2017).

Pukul 13.41 WIB: Spot Melemah 10 Poin ke 13.292

Nilai tukar rupiah melemah 10 poin atau 0,08% ke Rp13.292 per dolar AS seiring pergerakan IHSG pada awal sesi II perdagangan hari ini, Selasa (20/6/2017).

Pukul 12.00 WIB: Spot Melemah 9 Poin ke Level 13.291

Nilai tukar rupiah di pasar spot terkoreksi 9 poin atau 0,07% ke level Rp13.291 per dolar AS.

Pukul 11.49 WIB, Spot Melemah 6 Poin

Nilai tukar rupiah di pasar spot terpantau melemah 0,05% atau 6 poin ke level Rp13.288 per dolar AS.

Pukul 08.55 WIB: Rupiah Melemah 1 Poin

Pelemahan nilai tukar rupiah di pasar spot menipis menjadi hanya 0,01% atau 1 poin ke level Rp13.283 per dolar AS\\.

Pk 8.00 WIB: Spot Dibuka Melemah 22 Poin

Nilai tukar rupiah di pasar spot dibuka terkoreksi 22 poin atau 0,17% di level Rp13.304 per dolar AS.