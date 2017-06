Share this post :

Karyawan memerhatikan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Senin (29/5). - JIBI/Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA - IHSG pada perdagangan bursa saham hari ini, Selasa 20 Juni 2017 diperkirakan bergerak di kisaran 5719-5757. Saham yang direkomendasikan adalah AALI dan TLKM.

Mengutip riset HP Financials, harga minyak West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juli kembali melemah pada perdagangan awal pekan ini, menyentuh level USD 44,2/barel atau telah mencatat penurunan sekitar 18% year to date.

Menurut data konsul-tan Prancis, Kpler SAS, jumlah minyak yang tersimpan dalam kapal pengangkut minyak (tanker) awal bulan ini mencapai 111,9 juta barel, tertinggi sepanjang tahun ini.

Peningkatan tersebut terjadi disaat OPEC dan 11 negara lain yang dipimpin Rusia melakukan pemangkasan suplai minyak. Sejak awal tahun ini, negara-negara tersebut telah berusaha memangkas produksi hampir 1,8 juta barel per hari.

Meningkatnya produksi minyak di AS dan Afrika, yang seiring dengan masih lemahnya demand di Asia, menekan upaya pemangkasan produksi yang dil-akukan OPEC dan beberapa negara lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemangkasan produksi terutama yang dilakukan OPEC belum memberikan dam-pak yang signifikan untuk mendorong penguatan harga minyak.

Setelah mengalami pelemahan yang cukup dalam pada perdagangan beberapa hari terakhir, sektor teknologi berhasil mendorong penguatan indeks AS pada perdagangan kemarin (19/6).

Selama satu hingga dua minggu terakhir, sektor teknologi mengalami tekanan yang cukup dalam, namun investor diharapkan dapat memanfaatkan momentum ini seiring dengan pendapatan perusahaan teknologi yang tetap positif. Saham-saham di sektor teknologi akan tetap menjadi perhatian investor, di tengah kekhawatiran investor bahwa sektor teknologi akan berpengaruh ke pasar secara lebih luas.

Hal ini dikarenakan sektor ini mem-iliki kapitalisasi pasar yang besar terhadap bursa, dan juga adanya indikasi The Fed untuk mengetatkan kebijakan yang tidak didukung dengan data ekonomi yang kuat.

Pada perdagangan Senin (19/6), IHSG ditutup menguat 0.32% atau 18.27 poin ke level 5,741.91. Kondisi ini sejalan dengan penguatan bursa Asia Tenggara lain seperti PSEi (+0.78%), SE Thai (+0.28%), FTSE (+0.44%).

Rupiah ditutup menguat pada perdagangan Senin (19/6) sebesar 0.13% atau 17 poin ke Rp13,282 per Dollar AS. Penguatan rupiah terjadi saat indeks Dollar AS mengalami pelemahan tipis sebesar 0.002 poin ke 97.162.

Rekomendasi saham hari ini:

AALI

Buy, Entry Level: 14600-14500; Target:16000; Stoploss: 14300

TLKM

Buy, Entry Level: 4400-4370; Target: 4600-4670; Stoploss : 4330