Model memegang uang rupiah kertas, - JIBI/Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Jumat (16/6/2017).

Nilai tukar rupiah di pasar spot ditutup melemah 13 poin atau 0,10% ke level Rp13.299 per dolar AS setelah diperdagangkan pada kisaran Rp13.292 - Rp13.316 per dolar AS.

Pagi akhir pekan kemarin, rupiah dibuka juga dengan pelemahan 0,11% atau 14 poin di level Rp13.300 per dolar AS.

Adapun pada perdagangan kemarin, (Kamis, 15/6), rupiah ditutup melemah 9 poin atau 0,07% ke level Rp13.286 per dolar AS.

Sementara itu, indeks dolar AS yang mengukur kekuatan kurs dolar AS terhadap sejumlah mata uang utama sore ini terpantau berbalik melemah 0,12% atau 0,119 poin ke 97,314 pada pukul 16.26 WIB.

Indeks dolar AS sebelumnya bergerak di kisaran level tertingginya dalam dua pekan setelah Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa angka warga AS yang mengajukan tunjangan pengangguran turun pekan lalu.

Jumlah klaim awal untuk tunjangan pengangguran turun sebesar 8.000 menjadi 237.000 untuk pekan yang berakhir pada 10 Juni. Angka ini lebih rendah dari pada prediksi para ekonom dengan jumlah sebesar 242.000 klaim.

Data ekonomi yang kuat dapat mendorong bank sentral AS The Federal Reserve untuk menaikkan suku bunganya lagi tahun ini setelah pada Rabu melakukan penaikan yang kedua kalinya dalam tiga bulan.

Rupiah melemah bersamaan dengan mayoritas mata uang di Asia lainnya. Pelemahan terdalam dialami oleh won Korea Selatan yang merosot 0,88%, diikuti oleh peso Filipina yang melemah 0,45%.

16:01 WIB

Pukul 15.58 WIB: Spot Ditutup Menguat 17 Poin ke 13.282

Nilai tukar rupiah ditutup menguat 17 poin atau 0,13% ke Rp13.282 per dolar AS seiring pergerakan IHSG pada penutupan perdagangan hari ini, Senin (19/6/2017).

15:09 WIB

Pukul 15.08 WIB: Spot Menguat 9 Poin ke 13.290

Nilai tukar rupiah menguat 9 poin atau 0,07% ke Rp13.290 per dolar AS seiring pergerakan IHSG menjelang penutupan perdagangan hari ini, Senin (19/6/2017).

14:02 WIB

Pukul 13.30 WIB: Spot Menguat 4 Poin ke 13.295

Nilai tukar rupiah menguat 4 poin atau 0,03% ke Rp13.295 per dolar AS seiring pergerakan IHSG pada awal sesi II perdagangan hari ini, Senin (19/6/2017).

12:07 WIB

Pk 12.00 WIB: Spot Menguat 6 Poin

Nilai tukar rupiah di pasar spot menguat 0,06% atau 6 poin ke level Rp13.293 per dolar AS.

09:19 WIB

Pukul 08.55 WIB: Spot Menguat 14 Poin

Nilai tukar rupiah di pasar spot menguat 14 poin atau 0,11% ke level Rp13.285 per dolar AS.

08:23 WIB

Pukul 08.00 WIB: Spot Dibuka Menguat 8 Poin

Nilai tukar rupiah di pasar spot dibuka menguat 8 poin atau 0,06% di level Rp13.291 per dolar AS.