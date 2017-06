Bursa Eropa - Reuters

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa saham Eropa melemah sepanjang pekan lalu, walaupun ditutup rebound pada akhir perdagangan Jumat (16/6/2017).

Indeks Stoxx Europe ditutup menguat 0,66% atau 2,55 poin ke level 388,60 pada Jumat. Sepanjang pekan lalu, indeks telah melemah hingga 0,5%.

Saham emiten ritel melemah menyusul pelemahan sektor ritel AS rendah setelah Amazon.com Inc. menyatakan dalam sebuah perjanjian definitif untuk mengakuisisi Whole Foods Market Inc.

Di lain pihak, saham produsen mobil menahan pelemahan indeks dengan penguatan 0,5% setelah rilis data yang menunjukkan penjualan mobil Eropa rebound pada bulan Mei.

Analis memperkirakan perusahaan-perusahaan Eropa akan melaporkan pertumbuhan laba yang lebih kuat daripada perusahaan Amerika Serikat untuk kuartal ketiga berturut-turut, berkat pemulihan di zona euro setelah bertahun-tahun mengalami pertumbuhan yang lamban.

"Investor berbalik dari kepuasan pada penguatan tertinggi dalam tujuh tahun menuju kekhawatiran bahwa Amazon dapat menjatuhkan Tesco dari tahtanya sebagai supermarket nomor satu di Inggris," kata Jasper Lawler, analis di London Capital Group, seperti dikutip Bloomberg.

Sementara itu, kreditur Yunani sepakat untuk menggelontorkan pinjaman baru senilai 8,5 miliar euro (US$9,5 miliar) untuk negara tersebut, sekaligus mengakhiri ketidakpastian mengenai apakah Yunani dapat memenuhi pembayaran obligasi yang jatuh tempo pada bulan Juli.