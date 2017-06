Share this post :

Karyawan bejalan di depan layar indeks harga saham gabungan (IHSG), di Jakarta, Rabu (7/6). - JIBI/Endang Muchtar

Sentimen pasar dari luar negeri:

• Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tengah diselidiki oleh pengacara khusus Robert Mueller atas kemungkinan penghalang keadilan. Mueller memimpin penyelidikan FBI mengenai campur tangan Rusia dalam pemilihan. Trump akan di-investigasi oleh jaksa khusus Robert Mueller yang ditunjuk secara independen oleh jaksa agung AS. Kabarnya, dua anggota Partai Demokrat di Kongres AS mengkonfirmasikan penyusunan draf impeachment Trump.

• Fokus pasar juga akan tertuju pada peristiwa politik di Inggris dan pidato beberapa anggota FOMC pasca kenaikan suku bunga The Fed.

Sentimen pasar dari dalam negeri :

• Bank Indonesia (BI) perkirakan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II/2017 akan sedikit lebih baik dari realisasi kuatal I/2017 sebesar 5,01 persen karena perbaikan konsumsi rumah tangga saat Ramadhan, Lebaran, dan kenaikan investasi swasta.

• Indeks Harga Konsumen (IHK) diperkirakan mencatatkan inflasi pada Juni seiring bertepatan dengan musim puasa dan Lebaran tahun ini. Meski demikian, laju inflasi awal bulan ini masih tercatat rendah.

• pemerintah Indonesia kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi lanjutan yakni Paket jilid ke-15, yang fokus mengembangkan usaha dan daya saing penyedia jasa logistik nasional. Kebijakan ini muncul karena dilatarbelakangi oleh tingginya biaya logistik, khususnya di kawasan Asia sekitar 24,6 persen dari Produk Domestik Bruto atau 40 persen dari total harga ritel barang.

Prediksi IHSG :

• Jelang libur panjang Idul FItri diperkirakan IHSG rentan terkoreksi dalam pekan ini, investor menyikapi penyelamatan portofolionya guna menghindari kemungkinan munculnya ketidakpastian pasar baik dari dalam maupun eksternal selama libur panjang nanti.

Perspektif tenikal

Support Level : 5697/5671/5621

Resistance Level : 5774/5823/5850

Major Trend : Up

Minor Trend : Up

Pattern : Down

TRADING IDEAS : Rekomendasi ini hanya berlaku satu hari perdagangan

Perspektif tenikal :

TLKM: Trading Buy

• Close 4370, TP 4430

• Boleh buy di level 4350-4370

• Resistance di 4430 & support di 4320

• Waspadai jika tembus di 4320

• Batasi resiko di 4300

KLBF: Trading Buy

• Close 1575, TP 1630

• Boleh buy di level 1550-1575

• Resistance di 1630 & support di 1550

• Waspadai jika tembus di 1550

• Batasi resiko di 1540

ADHI : Trading Buy

• Close 2180, TP 2220

• Boleh buy di level 2160-2180

• Resistance di 2220 & support di 2160

• Waspadai jika tembus di 2160

• Batasi resiko di 2140

INDF: Trading Buy

• Close 8325, TP 8450

• Boleh buy di level 8270-8325

• Resistance di 8450 & support di 8250

• Waspadai jika tembus di 8250

• Batasi resiko di 8200

UNTR: Trading Buy

• Close 26500, TP 27150

• Boleh buy di level 26400-26500

• Resistance di 27150 & support di 26175

• Waspadai jika tembus di 26175

• Batasi resiko di 26100

AISA: Trading Buy

• Close 1800, TP 1830

• Boleh buy di level 1745-1800

• Resistance di 1830 & support di 1745

• Waspadai jika tembus di 1745

• Batasi resiko di 1660

Ket. TP : Target Price

WATCHING ON SCREEN;

BMRI, SMBR, ASSA, SOCI, EXCL, PNLF, ADHI, PNLF